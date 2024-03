EÚ: Vlani sa obeťami nehôd stalo 20.400 ľudí, SR je nad priemerom Únie

Brusel 8. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok zverejnila predbežné údaje o smrteľných dopravných nehodách za rok 2023. Vlani zahynulo v EÚ pri dopravných nehodách približne 20.400 ľudí, čo predstavuje mierny jednopercentný pokles v porovnaní s rokom 2022. Na Slovensku to bolo 52 osôb na milión ľudí, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že od základného roku 2019 je niekoľko členských štátov na dobrej ceste k splneniu cieľa EÚ a OSN znížiť počet úmrtí na cestách do roku 2030 o polovicu.



Rozdiel medzi členskými štátmi EÚ je však stále kontrastný. Počet úmrtí na cestách v EÚ vlani v priemere klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o jedno percento. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje o približne 2360 menej úmrtí (desať percent), avšak vo viacerých členských štátoch to neplatí.



Od roku 2019 sa počet úmrtí na cestách zvýšil na Slovensku (o štyri percentá) a tiež v Írsku, Lotyšsku, Holandsku a Švédsku. V Španielsku, Francúzsku a Taliansku sa len mierne znížil, zatiaľ čo za posledné štyri roky sú najmä Belgicko, Česko, Dánsko, Maďarsko a Poľsko na dobrej ceste k splneniu 50-percentného poklesu počtu úmrtí a vážnych zranení na cestách do roku 2030.



Celkové poradie úmrtnosti krajín sa výrazne nezmenilo. Najbezpečnejšie boli v roku 2023 cesty vo Švédsku (22 úmrtí na milión obyvateľov) a Dánsku (27). Na druhej strane mali najvyššiu mieru úmrtnosti Bulharsko (82) a Rumunsko (81). Priemer EÚ bol 46 úmrtí na cestách na milión obyvateľov, na Slovensku išlo o 52 úmrtí na milión obyvateľov.



Z dostupných údajov za celú EÚ za rok 2022 (údaje za rok 2023 ešte nie sú k dispozícii) vyplýva, že 52 percent úmrtí bolo na vidieckych cestách v porovnaní s 38 percentami v mestských oblastiach a deviatimi percentami na diaľniciach.



V roku 2022 bolo zabitých viac ako 2000 cyklistov, dôvodom je pretrvávajúci nedostatok vhodnej infraštruktúry a nebezpečné správanie účastníkov cestnej premávky ako prekročenie rýchlosti, rozptýlenie či jazda pod vplyvom alkoholu a drog.



Tri zo štyroch obetí nehôd na cestách boli muži (77 percent) a ľudia vo veku nad 65 rokov predstavovali 29 percent všetkých úmrtí na cestách. Mladí ľudia (18 – 24 rokov) predstavovali 12 percent úmrtí.



Cestujúci v automobiloch (vodiči a cestujúci) predstavovali 45 percent všetkých úmrtí, chodci 18 percent, používatelia motoriek a mopedov 19 percent a cyklisti desať percent.



V mestských oblastiach predstavujú zraniteľní účastníci cestnej premávky (chodci, cyklisti a motocyklisti) takmer 70 percent celkových úmrtí.