Vlk naďalej zostáva chráneným druhom aj mimo chránených území

Brusel 11. júna (TASR) - Vlk zostáva podľa smernice Európskej únie o ochrane prirodzených biotopov aj naďalej chráneným druhom, a to aj v prípade, že sa zatúla do ľudských sídiel. Rozhodol tak vo štvrtok Súdny dvor Európskej únie, na ktorý sa odvolala agentúra AFP.



Vlky sa kedysi v Európe vyskytovali len veľmi zriedkavo, avšak ich počet začal v chránených častiach lesov stúpať a v niektorých prípadoch dokonca ohrozili ľudí.



Rumunskí aktivisti v roku 2016 odchytili vlka, ktorý sa zatúlal do oblasti mimo chráneného územia. Ich snaha premiestniť zviera do prírodnej rezervácie však zlyhala a vlk utiekol do neďalekého lesa.



Tento prípad viedol k tomu, že rumunský súd postúpil záležitosť súdu EÚ, aby rozhodol, či je vlk podľa smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín chránený aj mimo určených oblastí.



Keďže živočíšne druhy, ako sú napríklad vlky, majú "územie prirodzeného pohybu" oveľa väčšie ako sú hranice chránených území, mali by zostať chránené aj mimo nich, rozhodol Súdny dvor EÚ.



V dôsledku rozhodnutia môžu byť vlky - a iné chránené druhy - odchytené a premiestnení jedine v prípade, ak príslušné vnútroštátne orgány udelia výnimku z tejto smernice.