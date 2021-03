Von der Leyenová pohrozila zastavením vývozu vakcín do Británie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Brusel 17. marca (TASR) - Európska únia v stredu pohrozila, že zablokuje vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19 z EÚ s cieľom zabezpečiť "" s inými dodávateľmi očkovacích látok. Vyzvala takisto Spojené kráľovstvo, aby do EÚ poslalo viac vakcín.," povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Situáciou v súvislosti s vakcínami sa podľa nej lídri členských krajín EÚ budú zaoberať na budúcotýždňových rozhovoroch." povedala von der Leyenová. Uviedla tiež, že EÚ by mohla v prípade zastavenia vývozu vakcín využiť mimoriadne právomoci.Očkovacia kampaň v EÚ sa spomalila z dôvodu meškania dodávok vakcín a sporu so spoločnosťou AstraZeneca v súvislosti s bezpečnosťou jej vakcín, píše AFP.Európska komisia vo štvrtok 11. marca oznámila, že z dôvodu pretrvávajúcich omeškaní niektorých dodávok vakcín proti COVID-19 sa rozhodla až do konca júna predĺžiť dočasný mechanizmus transparentnosti a autorizácie pre vývoz vakcín dohodnutých pre krajiny Európskej únie.Komisia aktivovala tento mechanizmus, ktorý európskym orgánom umožňuje monitorovať a zakázať vývoz vakcín vyrobených v členských krajinách EÚ, 29. januára a mal pôvodne platiť do 12. marca.EÚ podľa von der Leyenovej stále čaká na dodávku objednaných vakcín od spoločnosti AstraZeneca, ktoré majú vyexpedovať z Británie. Desať miliónov dávok vakcín od iných výrobcov už dorazilo do Spojeného kráľovstva, píše AFP.