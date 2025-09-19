Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Von der Leyenová predstavila 19. balík protiruských sankcií

Na snímke predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP

Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. ruskú tieňovú flotilu.

Brusel 19. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok prestavila nový, už 19. balík protiruských sankcií. Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. ruskú tieňovú flotilu. Brusel tiež navrhuje úplný zákaz dovozu ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) od januára 2027. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Chceme, aby Rusko opustilo bojisko a zasadlo za rokovací stôl, pretože len tak dáme mieru skutočnú šancu,“ povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii.

Súčasťou 19. sankčného balíka je aj zákaz investícií v ruských špeciálnych ekonomických zónach spojených s vojnou na Ukrajine či zrušenie výnimiek na transakcie s ruskými spoločnosťami Rosnefť a Gazprom. EÚ tiež navrhuje sankcionovať osoby zapojené do únosov ukrajinských detí z vojnou postihnutých oblastí.
