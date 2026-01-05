Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Von der Leyenová tento týždeň odcestuje do Sýrie

Na snímke predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: TASR - Jakub Kotian

Von der Leyenová okrem Sýrie v rámci cesty po Blízkom východe navštívi aj Jordánsko a Libanon.

Autor TASR
Brusel 5. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navštívi koncom tohto týždňa Sýriu po prvýkrát od pádu diktátora Bašára Asada, oznámila v pondelok jej hovorkyňa. TASR správu prebrala z agentúry AFP.

Von der Leyenová okrem Sýrie v rámci cesty po Blízkom východe navštívi aj Jordánsko a Libanon, uviedla jej hovorkyňa Paula Pinhová.

Povstalecké jednotky vedené islamistickým hnutím Hajját Tahrír aš-Šám po bleskovej ofenzíve proti Asadovmu režimu koncom novembra už 8. decembra obsadili hlavné mesto Damask a ukončili viac ako päť desaťročí vlády rodiny Asadovcov. Dlhoročný diktátor Asad utiekol do Ruska, ktoré jeho režim počas občianskej vojny vojensky podporovalo.
