Von der Leyenová vyzdvihla pokrok Ukrajiny pri prijímaní reforiem

New York 21. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok ocenila "úžasný" pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla pri prijímaní reforiem týkajúcich sa boja proti korupcii, ochrany práv menšín a zabezpečenia nezávislého súdnictva. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



EÚ vlani udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny, pričom si stanovila sedem podmienok na začatie prístupových rokovaní. Okrem iného je medzi nimi i reforma ukrajinského súdnictva a obmedzenie korupcie, prijatie opatrení proti praniu špinavých peňazí a zabezpečenie práv menšín.



Ukrajina pracuje na balíku reforiem "od nezávislosti súdnictva po boj proti korupcii, od práv menšín po slobodu médií," povedala von der Leyenová na podujatí v New Yorku.



"Musím povedať, že je úžasné vidieť, ako rýchlo a odhodlane Ukrajina zavádza tieto reformy i napriek vojne. Bránia svoju krajinu a prijímajú reformy," dodala šéfka EK, no nešpecifikovala nijaké konkrétne opatrenia, ktoré mala na mysli.



Medzinárodný menový fond (MMF) v júni súhlasil s poskytnutím novej tranže vo výške 890 miliónov dolárov Ukrajine na základe "veľkého pokroku" ukrajinskej vlády pri plnení reformných záväzkov. Uviedol však, že ostatné opatrenia týkajúce sa transparentnosti a boja proti korupcii "musia začať bezodkladne".