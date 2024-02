Výbor europarlamentu odobril sériu nariadení o migrácii a azyle

Brusel 14. februára (TASR) - Poslanci z výboru Európskeho parlamentu (EP) pre občianskej slobody v stredu schválili viaceré legislatívne návrhy z oblasti migračnej a azylovej politiky. Tie už boli dohodnuté s členskými štátmi EÚ, informuje spravodajca TASR.



Poslanci odobrili predbežnú dohodu o nariadení o azyle a riadení migrácie, ktorá predpokladá povinnú solidaritu s krajinami, ktoré sú pod veľkým migračným tlakom. Členské štáty si môžu vybrať medzi premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo poskytnutím prevádzkovej a technickej podpory. Dohoda určuje nové kritériá, podľa ktorých je členský štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl.



Schválená dočasná dohoda o nariadení o krízových situáciách a vyššej moci zavádza mechanizmus na zabezpečenie solidarity a podpory pre členské štáty s vysokým prílevom utečencov z tretích krajín. Nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na "inštrumentalizáciu" migrantov, keď migrantov využívajú tretie krajiny alebo nepriateľské neštátne subjekty na destabilizáciu EÚ.



Poslanci odobrili aj predbežnú dohodu o nariadení o preverovaní a centralizovaný systém informácií o odsúdeniach (ECRIS-TCN). Podľa nariadenia o detekčnej kontrole podrobia ľudia, ktorí nespĺňajú podmienky na vstup do EÚ, predvstupovej previerke vrátane identifikácie, zhromažďovania biometrických údajov, zdravotných a bezpečnostných kontrol, a to po obdobie až siedmich dní.



Schválené bolo aj nariadenie o azylovom konaní, ktorým sa v celej EÚ zavádza spoločný postup na udeľovanie a odnímanie medzinárodnej ochrany. Nahradí rôzne postupy používané v členských štátoch. Spracovanie žiadostí o azyl by malo byť rýchlejšie a zahŕňa aj konanie umožňujúce návrat migrantov na hraniciach.



Predbežná dohoda o databáze Eurodac znamená, že po jej reforme sa zaistí efektívnejšia identifikácia osôb, ktoré prichádzajú do EÚ nelegálne. K odtlačkom prstov pribudnú snímky tváre, a to aj pre deti od šiestich rokov. Úrady budú môcť zaznamenať tiež to, či niekto z prichádzajúcich môže predstavovať bezpečnostnú hrozbu.



Súhlas s pravidlami pre kvalifikačné normy znamená stanovenie jednotných noriem v celej EÚ na uznávanie osôb žiadajúcich o azyl a na typ práv udelených osobám, ktoré majú nárok na právnu ochranu.



Poslanci sa zhodli aj na revidovanej smernici o podmienkach prijímania migrantov, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnaké normy vo všetkých štátoch EÚ, pokiaľ ide o materiálne podmienky vrátane bývania, zdravotnej starostlivosti a primeranej životnej úrovne pre žiadateľov o azyl. Nové pravidlá by mali odradiť azylantov od pohybu po EÚ po ich prvotnej registrácii.



Odobrená bola tiež predbežná dohoda o novom rámci EÚ pre presídľovanie. Členské štáty sa zapoja do programu tým, že ponúknu zraniteľným utečencom zdržiavajúcim sa v tretích krajinách presídlenie na dobrovoľnom základe. Presídľované osoby prídu na územie EÚ legálnym, organizovaným a bezpečným spôsobom.



Všetky právne texty čakajú ešte na formálne prijatie na nadchádzajúcom plenárnom zasadnutí EP a na konečné schválenie členskými krajinami.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)