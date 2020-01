EÚ vyčlení milióny na humanitárnu pomoc pre severovýchodnú Nigériu

Brusel 24. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že v súvislosti s konfliktom v okolí Čadského jazera v Nigérii, kvôli ktorému trpia milióny ľudí, vyčlenila prvý tohoročný balík finančnej pomoci vo výške 26,5 milióna eur.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič túto informáciu potvrdil počas svojej pracovnej návštevy severovýchodnej Nigérie v oblastiach, ktoré boli zasiahnuté ozbrojenými konfliktmi.



"Videl som na vlastné oči utrpenie, ktoré konflikt priniesol do života ľudí a aké zásadné je humanitárna pomoc na ich prežitie. Najdôležitejšie je, že humanitárne organizácie sa môžu bez obmedzenia dostať ku všetkým ľuďom v núdzi, a to aj v oblastiach, ktoré sú pod vplyvom neštátnych ozbrojených síl," uviedol komisár v správe pre médiá. Dodal, že je nevyhnutné, aby všetky štáty a strany zapojené do konfliktov v tejto oblasti umožňovali rýchly a nerušený príchod a distribúciu humanitárnej pomoci.



Finančná podpora poskytne deťom z tejto oblasti základnú potravinovú pomoc, prístup k čistej vode a hygienickým zariadeniam, prístrešie, základnú zdravotnú starostlivosť ako aj pokračovanie vo vzdelávaní.



EÚ je jedným z hlavných darcov humanitárnej a rozvojovej pomoci v Nigérii. Od roku 2014 poskytla na humanitárne účely v tejto krajine viac ako 830 miliónov eur.



Komisia pripomenula, že už desať rokov trvajúce povstanie ozbrojených skupín v severovýchodnej časti Nigérie vyháňa civilné obyvateľstvo z ich domovov a prehlbuje humanitárnu krízu. Konflikt obmedzuje prístup ľudí k jedlu, základným službám a príležitostiam na živobytie. Takmer dva milióny ľudí už utieklo zo svojich domovov, okolo 7,7 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc a takmer tri milióny ľudí trpí nedostatkom potravín.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)