EÚ vyčlení 3,5 miliardy eur do fondu na vojenskú pomoc Ukrajine

Brusel 21. júna (TASR) - Európska únia vyčlení ďalších 3,5 miliardy eur do Európskeho mierového fondu (EMF), prostredníctvom ktorého vojensky pomáha Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Švédsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ, oznámilo, že členské štáty EÚ odobrili alokovanie ďalších financií do spoločného fondu, ktorý zriadili v roku 2021 na podporu partnerských krajín po celom svete. Štáty už vyčerpali zhruba 5,5 miliardy eur na vyzbrojenie Kyjeva – 3,6 miliardy eur šlo na úhradu nákladov spojených s poskytnutím vlastných zbraní Ukrajine a ďalšie dve miliardy eur na nákup munície.



Lídri európskeho bloku už na konci minulého roku pre potreby fondu vyčlenili dve miliardy eur. Teraz sa predbežne dohodli na poskytnutí ďalších 3,5 miliardy eur. Európsky mierový fond by mal fungovať do roku 2027.



Niektoré členské štáty tlačili na navýšenie limitu fondu s cieľom zabezpečiť dostatok peňazí na podporu armád partnerských krajín v Afrike a iných oblastiach.



Ukrajina dostala od členských štátov EÚ a tiež z fondu od začiatku ruskej invázie vlani vo februári pomoc v celkovej hodnote 15 miliárd eur. EÚ zároveň oznámila, že do konca tohto roka vycvičí 30.000 ukrajinských vojakov.