EÚ vyčlení na výskum pre dve slovenské univerzity 55,6 miliónov

Brusel 19. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že EÚ investuje sumu 55,6 milióna eur do modernizácie výskumných programov a zariadení na dvoch najlepších slovenských univerzitách.



Komisia spresnila, že tieto prostriedky budú vyčlenené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v prospech Slovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v rámci programu Zvyšovanie kapacít a kompetencií univerzít vo výskume, vývoji a inováciách (ACCORD).



Ide o program, ktorý sa zameriava na zvýšenie spolupráce medzi oboma univerzitami, ako aj priemyselnou sférou, so zameraním na biotechnológie, biomedicínu, pokročilé materiály a digitálne technológie.



Eurokomisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas v tejto súvislosti uviedol, že cieľom tejto investície je pomôcť prilákať a udržať talentovaných študentov a výskumných pracovníkov na Slovensku, aby "výnimočnosť tejto krajiny v oblasti vedy, technológie, strojárstva a matematiky mohla zažiariť na globálnej scéne". "Je to vynikajúci príklad toho, ako možno použiť kohézne fondy na posilnenie vedeckých komunít v celej EÚ," vysvetlil komisár.



Podľa správy eurokomisie sa finančné prostriedky z rozpočtu EÚ použijú na modernizáciu výskumnej infraštruktúry a vybavenia a na rozvoj nových študijných programov v spolupráci s priemyslom. Projekt by sa mal dokončiť na jar roku 2022.



Nová investícia pre obe univerzity je pokračovaním predchádzajúcich investícií z oblasti súdržnosti z programovacieho obdobia 2007 - 2013.