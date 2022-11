EÚ vyčlenila 210 miliónov eur na zmiernenie potravinovej krízy

Brusel 14. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že zvýši podporu pre ľudí postihnutých účinkami rastúcej celosvetovej potravinovej neistoty. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nový balík humanitárnej pomoci vo výške 210 miliónov eur bude poskytnutý 15 krajinám. Celková podpora EÚ pre globálnu potravinovú bezpečnosť tak v rokoch 2020 – 2024 dosiahne až osem miliárd eur.



V roku 2022 sa potravinová neistota zvýšila, keď najmenej 205 miliónov ľudí akútne trpí nedostatkom potravín a potrebuje naliehavú pomoc. Krajinám ako Afganistan, Etiópia, Jemen, Južný Sudán, Nigéria či Somálsko aj naďalej hrozí hladomor.



Veľký vplyv na globálne dodávky potravín má ruská agresia na Ukrajine. "Krajiny, ktoré boli náchylné na potravinové šoky, sa dostali do dramatickej situácie. Musíme konať, aby sme sa vyhli hladomoru v niektorých z najchudobnejších oblastí sveta. EÚ stojí na strane najzraniteľnejších krajín a dnes rozširuje svoju podporu tým, ktorí to potrebujú" vyhlásila v správe pre médiá predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



V západnej a strednej Afrike získa Burkina Faso dva milióny eur, Mali jeden milión, Niger dva milióny, Čad jeden milión a Stredoafrická republika štyri milióny eur na potravinovú bezpečnosť a podporu živobytia.



Vo východnej a južnej Afrike EÚ poskytne deväť miliónov eur Sudánu, šesť miliónov Južnému Sudánu, 10 miliónov Etiópii a 10 miliónov Somálsku.



Na Blízkom východe Jemenu poskytne Únia 35 miliónov eur, 15 miliónov Sýrii a päť miliónov získa Libanon. Afganistan, kde sa 24 miliónov ľudí ocitlo v potravinovej núdzi, dostane 75 miliónov eur.



v Latinskej Amerike je 30 miliónov eur určených na regionálnu krízu vo Venezuele a utečencov z tejto krajiny v Kolumbii, Ekvádore a Peru. Päť miliónov EÚ vyčlenila pre Strednú Ameriku.



Eurokomisia vyčlenila ďalších 175 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu tých, ktorí to najviac potrebujú na Ukrajine a v Moldavsku. Pakistanu bolo pridelených 10 miliónov eur v rámci reakcie na ničivé povodne.



EÚ a jej členské štáty sú hlavnými darcami humanitárnej pomoci na svete, ktorá je poskytovaná v partnerstve s agentúrami OSN, medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami.











