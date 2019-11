EÚ vyčlenila 79 miliónov eur v snahe pomôcť obyvateľom Jemenu

Brusel 7. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vyčlenila vo štvrtok balík finančnej pomoci vo výške 79 miliónov eur na podporu pre Jemen, kde ozbrojený konflikt prebiehajúci od roku 2015 vytvoril bezprecedentnú humanitárnu krízu.



Komisia spresnila, že nová finančná pomoc je zameraná na podporu verejných služieb, ako je zdravotníctvo a vzdelávanie a na rozvoj pracovných príležitostí pre miestne obyvateľstvo.



Eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica v tejto súvislosti pripomenul, že Jemen je krajina "roztrhaná konfliktom" a spustošená násilím, zároveň je to krajina ponúkajúca možnosti podnikania. "Okrem humanitárnej pomoci EÚ pre obyvateľov Jemenu, sú rozhodujúce investície do rozvoja. Finančný balík v hodnote 79 miliónov eur podporí zdravotnícke služby, prístup ľudí k vode, potravinám a vzdelaniu a zvýši kvalitu života miestneho obyvateľstva," zhodnotil situáciu Mimica.



Podľa jeho slov podpora EÚ je zameraná na dve oblasti. Pomôže komunitám a mestským samosprávam skvalitniť zdravotnícke služby, zlepšiť prístup k pitnej vode a potravinám, hygienu, primárnu zdravotnú ale aj nemocničnú starostlivosť. Podporí investície do vzdelávania či lepšieho nakladania s odpadom. V druhom rade je pomoc EÚ určená na podporu súkromného sektora, najmä malých hospodárskych subjektov a sektor poľnohospodárstva. Cieľom je podporiť schopnosť miestneho obyvateľstva zabezpečiť si obživu a zvýšiť odolnosť v krajine, ktorej ekonomika v dôsledku päťročného konfliktu v podstate skolabovala.



Najnovšia finančná podpora dopĺňa doterajšiu humanitárnu pomoc EÚ vo výške 440 miliónov eur, ktorú Európa Jemenu poskytla od roku 2015.