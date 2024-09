EÚ vyčlenila milióny v prospech poľnohospodárov z piatich krajín

Brusel 23. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok navrhla vyčleniť 119,7 miliónov eur z poľnohospodárskej rezervy na priamu podporu poľnohospodárov z Bulharska, Estónska, Nemecka, Rumunska a Talianska pre nepriaznivé prejavy počasia. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že navrhla prideliť 10,9 milióna eur Bulharsku, 3,3 milióna eur Estónsku, 46,5 milióna EUR Nemecku, 21,6 milióna eur Rumunsku a 37,4 milióna eur Taliansku.



Navrhnuté sumy sú znakom solidarity EÚ s dotknutými poľnohospodármi a členské krajiny ju môžu doplniť až o 200 percent z vnútroštátnych finančných prostriedkov.



Po prijatí vyčlenenej pomoci vnútroštátne orgány budú musieť túto pomoc rozdeliť najneskôr do 30. apríla 2025 a zabezpečiť, aby konečnými príjemcami boli poľnohospodári. Do 31. decembra 2024 tieto krajiny oznámia EK podrobnosti vykonávania opatrení, najmä kritériá použité na určenie individuálnej pomoci, prognózy platieb a úroveň dodatočnej podpory.



O návrhu EK sa bude diskutovať so všetkými členskými štátmi EÚ ešte pred tým, ako 7. októbra rozhodnú o jeho schválení na zasadnutí Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.



EK pripomenula, že aj poľnohospodári z iných členských štátov boli v druhej polovici leta postihnutí extrémnymi poveternostnými javmi a tiež bude posudzovať, či si ich škody vyžadujú solidaritu EÚ.



Spoločná poľnohospodárska politika na roky 2023 – 2027 zahŕňa rezervu najmenej 450 miliónov eur ročne na zvládnutie narušení trhu alebo mimoriadnych udalostí ovplyvňujúcich výrobu alebo distribúciu produktov.