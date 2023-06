EÚ vyčlenila na pomoc vojnou trpiacim Sudáncom ďalších 190 mil. eur

Brusel 19. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok prisľúbila udeliť Sudánu humanitárnu a rozvojovú pomoc v celkovej výške 190 miliónov eur. Informuje o tom spravodajca TASR.



Uvedenú sumu potvrdil eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v rámci slávnostného podujatia na vysokej úrovni na podporu humanitárnej reakcie na situáciu v Sudáne a priľahlom regióne.



Podujatie, ktoré zvolali EÚ, Organizácia Spojených národov (OSN), Egypt, Nemecko, Katar, Saudská Arábia (SAE) a Africká únia (AÚ), má za cieľ preskúmať spôsoby, ako pomôcť nielen sudánskemu ľudu, ale aj podporiť susedné krajiny, v ktorých žijú tisíce sudánskych utečencov.



Komisia pripomenula, že vojnový konflikt v Sudáne núti milióny ľudí opustiť svoje domovy a hľadať bezpečný úkryt. Z nového balíka pomoci EÚ je 52 miliónov eur vyčlenených na humanitárnu pomoc v Sudáne na podporu najzraniteľnejších osôb zasiahnutých krízou. Ďalších osem miliónov je vyčlenených na podporu susedných krajín, aby sa vyrovnali s príchodom sudánskych utečencov utekajúcich pred vojnou. Okrem toho 130 miliónov eur v rámci rozvojovej spolupráce podporí potravinovú bezpečnosť, odolnosť a zdravie najzraniteľnejších skupín ľudí.



Nové humanitárne financovanie dopĺňa sumu 73 miliónov eur, ktoré už boli Sudánu pridelené v roku 2023 na humanitárnu pomoc, a 1,15 milióna eur vyčlenených na okamžitú pomoc obyvateľom z regiónov postihnutých vojnou a utečencom v susedných krajinách.



Okrem toho EÚ začiatkom tohto roka spustila takzvaný letecký humanitárny most s cieľom dodať základné zásoby a humanitárni experti boli rozmiestnení pozdĺž pohraničných regiónov v krajinách susediacich so Sudánom (Etiópia, Južný Sudán, Čad a Egypt), aby posúdili vznikajúce humanitárne potreby priamo v teréne.



V polovici apríla vypukli v Sudáne ozbrojené strety medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). K bojom došlo po dlhotrvajúcej politickej patovej situácii po vojenskom prevrate z roku 2021. Od vypuknutia konfliktu (15. apríla) bolo vysídlených viac než 2,1 milióna ľudí, ktorí utiekli na bezpečnejšie miesta v krajine aj mimo nej. Podľa údajov EK sa počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, zvýšil z 15,8 milióna -odhadovaných v novembri 2022 - na 24,7 milióna v máji 2023. V súčasnosti to predstavuje polovicu populácie tejto krajiny.



EÚ opakovane vyzvala všetky strany, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo, vrátane ochrany civilného obyvateľstva a zaistenia humanitárneho priestoru pre bezpečný, včasný a neobmedzený prístup pre humanitárnych pracovníkov.











