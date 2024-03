EÚ vyčlenila peniaze na podporu Palestínčanov a dohodla sa s UNRWA

Brusel 1. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok rozhodla, že vyčlení ďalších 68 miliónov eur na podporu obyvateľov Palestínskej samosprávy. Financovanie sa uskutoční prostredníctvom medzinárodných partnerov akými sú Červený kríž a Červený polmesiac, informuje spravodajca TASR.



EK v tlačovej správe spresnila, že ide o dodatočnú pomoc EÚ ku doterajším 82 miliónom eur, ktoré budú vyplatené prostredníctvom Agentúru OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) v roku 2024. Celková podpora EÚ v prospech Palestínčanov sa zvýši na 150 miliónov eur. Z balíka UNRWA sa vyplatí 50 miliónov eur na budúci týždeň.



EK vyčlenila aj 125 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre Palestínčanov na rok 2024 a v piatok uzatvorila zmluvy, ktoré uvoľnia prvú tranžu 16 miliónov eur.



EK koncom januára posúdila rozhodnutie o financovaní UNRWA v súvislosti s obvineniami, že zamestnanci UNRWA sa zapojili do teroristických útokov na Izrael zo 7. októbra a privítala ich vyšetrovanie Úradom OSN pre služby vnútorného dohľadu.



UNRWA uviedla, že je pripravená zabezpečiť kontrolu integrity svojich zamestnancov, a že zavedie ďalšie previerky, ktoré majú minimalizovať takéto riziká v budúcnosti. UNRWA súhlasila s auditom externých expertov vymenovaných EÚ proti možnému zapojeniu jej zamestnancov alebo majetku do teroristických aktivít.



EK a UNRWA v piatok potvrdili dohodu o porozumení v týchto bodoch a na tomto základe sa vyplatí prvá tranža 50 miliónov z celkovej sumy 82 miliónov eur na rok 2024. Druhá a tretia tranža 16 miliónov eur bude uvoľnená v súlade s touto dohodou.



Okrem podpory UNRWA je eurokomisia odhodlaná naďalej riešiť humanitárnu situáciu Palestínčanov, najmä v Pásme Gazy, ale aj v širšom regióne. Na tento účel na roku 2024 EÚ vyčlení ďalších 68 miliónov eur.



"Nevinní Palestínčania by nemali platiť cenu za zločiny teroristickej skupiny Hamas," vyhlásila šéfka EK Ursula von der Leyenová. Dodala, že Palestínčania čelia hrozným podmienkam a ich životy sú ohrozené kvôli nedostatku potravín a iných základných potrieb.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)