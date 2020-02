EÚ vyčlenila prvú finančnú pomoc na boj proti kobylkám v Afrike

Brusel 18. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že Európska únia poskytne počiatočnú finančnú pomoc vo výške milióna eur na podporu medzinárodného úsilia v boji proti šíreniu rojov kobyliek, ktoré spôsobujú katastrofu v krajinách východnej Afriky.



"Roje kobyliek majú skutočný dosah na životy ľudí, ničia úrodu a pasienky. Je potrebná rýchla akcia. Musíme zintenzívniť úsilie na riešenie situácie ešte skôr, ako to ovplyvní viac komunít," uviedol eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá.



Spresnil, že núdzové financovanie zo strany EÚ pomôže najmä pastierom a poľnohospodárom v postihnutých oblastiach, ktorým vinou kobyliek hrozí strata živobytia.



Finančná pomoc EÚ sa uvoľňuje ako počiatočná a okamžitá reakcia na naliehavú potrebu obmedziť šírenie rojov kobyliek a chrániť vidiecky spôsob života a najmä tých, ktorým už hrozí nedostatok potravín.



EÚ zvažuje aj ďalšiu výraznú podporu medzinárodnému úsiliu, ktoré v súčasnosti v tomto regióne organizuje špecializovaná agentúra OSN - Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Podľa údajov FAO môžu roje kobyliek do júna narásť až 500-násobne.



Komisia pripomenula, že kobylky patria medzi nenásytných škodcov, ktorí môžu preletieť až 150 kilometrov za deň. Typický roj môže obsahovať aj 150 miliónov kobyliek na štvorcový kilometer a v priebehu jedného dňa dokáže spotrebovať plodiny, ktoré by postačili na nakŕmenie 35.000 ľudí.



Kobylky zaznamenali najskôr v Etiópii, Keni a Somálsku, rozmnožili sa prechodom cez Džibutsko, Eritreu a Sudán a ich roje už zaregistrovali aj v Ugande, Tanzánii a v Južnom Sudáne.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)