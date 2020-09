EÚ vyčleňuje 150 miliónov eur na dopravu zdravotníckych potrieb

Brusel 18. septembra (TASR) - Európska únia poskytuje prostredníctvom nástroja núdzovej podpory 18 členským štátom a Spojenému kráľovstvu finančnú podporu vo výške 150 miliónov eur na dopravu základných zdravotníckych potrieb do Európy. Nástroj núdzovej podpory umožnil EÚ v období od apríla do septembra 2020 financovať dopravu nákladov vrátane osobných ochranných prostriedkov, liekov a zdravotníckeho vybavenia určených na záchranu života. Informovalo o tom v piatok tlačové oddelenie Európskej komisie.



Tento nástroj podporil napríklad dopravu spoločnej zásielky, ktorá obsahovala viac ako 1000 ton základných osobných ochranných prostriedkov do Česka a na Slovensko. V rámci tohto nástroja EÚ financovala aj dopravu viac ako 1000 ton osobných ochranných prostriedkov, ktoré zakúpil taliansky mimoriadny komisár pre núdzovú situáciu spôsobenú koronavírusom, a viac ako 400 ton ochranných okuliarov, jednorazových plášťov, rúšok a ochranných odevov do Litvy lietadlom a vlakom.



"Budeme naďalej pomáhať našim členským štátom EÚ, aby boli lepšie pripravené na boj proti pandémii koronavírusu. Financujeme dopravu základného zdravotníckeho materiálu v celej EÚ. Zásielky boli dodané tam, kde boli najviac potrebné, a pomohli tak jednotlivým vládam v úsilí o záchranu životov, ako aj o lepšie vybavenie nemocníc a zdravotníckych pracovníkov," uviedol komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.



Týchto 150 miliónov eur je súčasťou finančnej podpory vo výške 220 miliónov eur sprístupnenej v apríli 2020 na podporu dopravy zdravotníckych potrieb na miesta, kde sú najviac potrebné, a to formou financovania dopravy zásielok núdzovej pomoci do členských štátov EÚ, prepravy pacientov medzi členskými štátmi EÚ alebo z členských štátov do susedných krajín, ak hrozí preťaženie zdravotníckych služieb, a prepravy zdravotníckeho personálu a mobilných zdravotníckych tímov medzi členskými štátmi EÚ a z iných krajín do EÚ.



Nástroj núdzovej podpory je súčasťou širšej pomoci EÚ, ktorá zahŕňa ďalšie nástroje, ako sú mechanizmus v oblasti civilnej ochrany vrátane rescEU, postupy spoločného obstarávania a Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus, ako aj vnútroštátne úsilie členských štátov.



Táto pomoc je súčasťou širšieho nástroja núdzovej podpory, ktorý bol aktivovaný 16. apríla 2020 a navrhnutý s cieľom posilniť úsilie členských štátov EÚ zamerané na boj proti pandémii koronavírusu.



Rozpočet nástroja núdzovej podpory je 2,7 miliardy eur. Bol navrhnutý tak, aby reagoval na potreby strategicky a koordinovaným spôsobom na európskej úrovni. Ako finančná zložka spoločného európskeho plánu na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu tento nástroj pomáha zmierňovať bezprostredné dôsledky pandémie a predvídať potreby súvisiace s ukončovaním opatrení a obnovou.



Nástroj núdzovej podpory je založený na zásade solidarity a sústreďuje úsilie a zdroje na rýchle riešenie spoločných strategických potrieb. Ide o dôležitý európsky nástroj na podporu existujúcich vnútroštátnych a európskych opatrení reakcie s cieľom riešiť súčasnú mimoriadnu krízu v oblasti verejného zdravia.