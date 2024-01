EÚ vyhlásila výzvu na záujem o členstvo v Aliancii pre kritické lieky

Brusel 16. januára (TASR) - Európsky Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) v utorok vyhlásil otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu o členstvo v Aliancii pre kritické lieky. Informuje o tom spravodajca TASR.



Európsku komisia pripomenula, že jej vznik je jedným z kľúčových opatrení na prevenciu a riešenie nedostatku kritických liekov. Upozornila na to v správe z októbra 2023.



Aliancia ako konzultačný mechanizmus posilní spoluprácu medzi EK, národnými vládami, priemyslom a občianskou spoločnosťou. Identifikuje výzvy, priority činnosti a možné politické riešenia problému nedostatku kritických liekov v EÚ. Vypracuje odporúčania a poskytne poradenstvo pri riešení dlhodobého nedostatku liekov.



Vychádzajúc zo zoznamu kritických liekov v EÚ, ktorý Európska agentúra pre lieky (EMA) zverejnila v decembri 2023, sa aliancia zameria na lieky s najvyšším rizikom nedostatku a naj Záujemcovia by mali vyplniť formulár záujmu dostupný na webovom sídle aliancie.



EK plánuje činnosť aliancie na päť rokov. Svoju prácu začne na jar 2024 a do jesene uverejní svoje prvé odporúčania opatrení, ktoré sa majú prijať na zlepšenie dodávok kritických liekov.