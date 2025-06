EÚ vyjadrila ľútosť nad sankciami USA uvalenými na štyri sudkyne ICC

Brusel 6. júna (TASR) - Európska únia vyjadrila „hlbokú ľútosť“ nad rozhodnutím Spojených štátov sankcionovať štyri sudkyne Medzinárodného trestného súdu (ICC) pre zatykač, ktorý ICC vlani vydal na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Oznámila to v piatok Európska komisia (EK) a súdu v holandskom Haagu vyjadrila svoju plnú podporu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Medzinárodný trestný súd vyvodzuje zodpovednosť voči páchateľom najzávažnejších zločinov na svete a dáva obetiam hlas. Musí mať možnosť konať bez nátlaku,“ napísala na sociálnej sieti šéfka EK Ursula von der Leyenová.



„Rozhodnutie uvaliť sankcie na ďalšie štyri osoby nás veľmi mrzí,“ vyhlásila hovorkyňa EK Anitta Hipperová. „Poskytneme našu plnú podporu a spoluúčasť na zabezpečení ochrany súdu a jeho zamestnancov,“ dodala.



Spojené štáty ani Izrael nie sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, na základe ktorého v roku 2002 vznikol ICC. Ten má stíhať osoby za najzávažnejšie zločiny na svete, pokiaľ to krajiny nechcú alebo nemôžu urobiť samy.



Štyrom sankcionovaným sudkyniam bude okrem iného zakázaný vstup do USA či zmrazené aktíva v krajine. Dve z nich, Beti Hohlerová zo Slovinska a Reine Alapiniová-Gansouová z Beninu, sa zúčastnili na pojednávaní, ktoré viedlo k vydaniu zatykača na Netanjahua v novembri 2024. Sudkyne Luz del Carmen Ibáňezová Carranzaová z Peru a Solome Bossová z Ugandy boli zasa súčasťou konania, ktoré viedlo k vyšetrovaniu obvinení ohľadom údajných vojnových zločinov amerických vojakov v Afganistane.



Predseda Európskej rady António Costa taktiež zdôraznil podporu EÚ Medzinárodnému trestnému súdu, ktorý podľa neho „nekoná proti krajinám, ale proti beztrestnosti“. „Musíme chrániť jeho nezávislosť a integritu. Právny štát musí mať prednosť pred vládou moci,“ napísal Costa na sociálnej sieti X.