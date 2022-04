EÚ vyjadrila solidaritu s Moldavskom, odsúdila činy v Podnestersku

Brusel 29. apríla (TASR) - Európska únia v piatok opätovne potvrdila svoju solidaritu s Moldavskom a vyzvala aktérov zodpovedných za nedávne incidenty v Podnestersku, aby sa vyhli destabilizácii situácie v tomto moldavskom separatistickom regióne. Vyplýva to z vyhlásení šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zverejnených na Twitteri, o ktorých informuje spravodajca TASR.



"Destabilizujúce incidenty a činy v moldavskom regióne Podnesterska škodia bezpečnosti a stabilite krajiny. EÚ je solidárna s Moldavskom a opakovane potvrdzuje svoju neochvejnú podporu suverenite a územnej celistvosti Moldavskej republiky," odkázal Borrell. Podobné znenie má aj vyhlásenie ESVČ, ktorej je Borrell šéfom.



Borrell zároveň poďakoval úradom v Kišiňove za "opatrné reakcie, ktoré pomáhajú udržať pokoj v krajine".



V posledných dňoch ohlásili proruské miestne úrady v Podnestersku niekoľko údajných útokov, ktoré bezpečnostní experti považujú za podvratné akcie Ruska zamerané na vytvorenie zámienky na možnú inváziu do Moldavska.



Moldavská vláda tvrdí, že nemá žiadne informácie o tom, že Rusko pripravuje bezprostredný útok na územie Moldavska a v hlavnom meste Kišiňov neboli zatiaľ zavedené nijaké výnimočné bezpečnostné opatrenia či obmedzenia.



Tlačová agentúra Agerpres informovala, že prezidentka Moldavska Maia Sanduová v stredu večer v televíznom vystúpení vyhlásila, že v súčasnosti nehrozí bezprostredné riziko eskalácie napätia v podnesterskom regióne.



Európska únia pomáha Moldavsku pri vyrovnaní s dôsledkami ruskej agresie proti Ukrajine a na zvládaní vysokého prílevu utečencov z Ukrajiny. Borrell v tejto súvislosti ohlásil, že Únia "zintenzívnila" strednodobú podporu zameranú na posilnenie Moldavska.



Moldavsko, rovnako ako Ukrajina a Gruzínsko požiadalo o pridelenie štatútu kandidátskej krajiny, čo sa považuje za prvý krok pre získanie členstva v eurobloku.



Podnestersko, územie s asi polmiliónovou populáciou, prerušilo styky s Moldavskom po ozbrojenom konflikte z rokov 1992 - 1993, počas ktorého odštiepenecký región dostal ruskú vojenskú podporu. Rusko malo pôvodne v Podnestersku okolo 2400 vojakov, v súčasnosti ruský kontingent nepresahuje 1500 vojakov.



Prípadná ofenzíva spustená z Podnesterska by ruskej strane uľahčila dobytie strategického ukrajinského mesta Odesa a spojila už okupované územia južnej Ukrajiny s regiónmi na východe Ukrajiny, ktoré sú už pod kontrolou Ruska.



spravodajca TASR Jaromír Novak