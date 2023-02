EÚ vyjadrila spokojnosť po prepustení politických väzňov v Nikarague

Brusel 10. februára (TASR) - Európska únia v piatok vyjadrila "uspokojenie a úľavu" po prepustení väznených členov opozície v Nikarague. Tamojšia vláda ich potom vyhostila do USA. TASR o tom informuje na základe oficiálneho vyhlásenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS).



Nikaragua vo štvrtok povolila prepustenie 222 politických väzňov vrátane kritikov bývalého prezidenta Daniela Ortegu a umožnila im nastúpiť na palubu lietadla smerujúceho do USA.



"EÚ dnes vyjadruje uspokojenie a úľavu, hoci (politickí väzni) nemali vo väzení stráviť ani jeden deň," uviedla EÚ v oficiálnom vyhlásení. Únia takisto "víta" úsilie vlády USA pri preprave týchto osôb - medzi ktorými boli i traja občania EÚ.



Nikaragujský parlament vo štvrtok odhlasoval odobratie občianstva týmto bývalým politickým väzňom. EÚ toto rozhodnutie odmieta a označuje ho za porušenie základných práv týchto osôb a porušenie medzinárodného práva.



Prepustenie však podľa EÚ predstavuje "pozitívny a dlho očakávaný krok", po ktorom by mali nasledovať rokovania a ďalšie kroky.



"EÚ zostáva otvorená politickému dialógu s Nikaraguou prostredníctvom primeraných diplomatických kanálov, ktoré sa uskutočnia náležitým spôsobom," dodáva EÚ.



Ortegova vláda zadržala po brutálne potlačených masových protivládnych protestoch z roku 2018 desiatky novinárov, náboženských predstaviteľov či členov opozície. Vo väzení skončili stovky osôb a vyše 100.000 ľudí z krajiny ušlo, pripomenula agentúra AFP.