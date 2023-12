EÚ vyplatila Poľsku prvých päť miliárd zo zmrazenej pomoci

Varšava 28. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) poskytla Poľsku prvých päť miliárd z finančných prostriedkov určených na obnovu krajiny po pandémii covidu, ktoré Brusel pozastavil pre obavy z oslabovania princípov právneho štátu. Informovala o tom vo štvrtok poľská tlačová agentúra PAP.



Nový poľský kabinet premiéra Donalda Tuska, ktorý spoločne vytvorili doterajšie opozičné strany, sa ujala moci 13. decembra. Tusk ešte pred svojím nástupom prisľúbil, že podnikne kroky k odblokovaniu prostriedkov a prekonaniu dlhoročných nezhôd, ktoré medzi Bruselom a Varšavou panovali počas predchádzajúcej vlády strany Právo a Spravodlivosť (PiS).



"Je to hotovo, ako som sľúbil," napísal na sieti X Tusk po vyplatení prvej tranže. Päť miliárd eur, čo v prepočte predstavuje vyše 20 miliárd zlotých, je už podľa neho na účte poľského štátu.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová už dva dni po nástupe Tuskovho kabinetu avizovala, že prvých päť miliárd zo zmrazenej pomoci Poľsko dostane ešte do konca tohto roku. Táto suma je určená na projekty v oblasti energetickej transformácie.



"S radosťou oznamujem, že do Poľska práve prišlo 5 miliárd eur z programu RePowerEU, ktoré sú súčasťou Národného plánu obnovy. Sú to peniaze určené na lacnú energiu pre poľských občanov," uviedla vo štvrtok poľská ministerka pre fondy a regionálnu politiku Katarzyna Pelczyňská-Naleczová.



Poľsko by malo v rámci postpandemickej pomoci celkovo dostať 23,9 miliárd eur v podobe grantov a 11,5 miliardy eur vo forme pôžičiek. Vyplácanie prostriedkov bolo zmrazené pre kroky predchádzajúcej poľskej vlády, ktoré podľa EÚ oslabovali princípy právneho štátu, čo sa týkalo predovšetkým sporných reforiem súdnictva.