EÚ vyplatila prvé miliardy eur v rámci nového nástroja pre Ukrajinu

Brusel 20. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že vyplatila prvých 4,5 miliardy eur v rámci nového nástroja EÚ pre Ukrajinu. Na správu exekutívy EÚ upozornil spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že prostredníctvom výnimočného preklenovacieho financovania EÚ poskytuje Ukrajine hotovosť, aby pomohla financovať fungovanie štátu a vyplácať mzdy, dôchodky a poskytovať základné verejné služby aj počas vojnového stavu.



Podľa správy EK vláda v Kyjeve v stredu predložila svoj oficiálny Plán pre Ukrajinu, ktorý sa zameriava na štrukturálne reformy, investície a opatrenia na podporu súladu s EÚ a pripravuje pôdu pre pravidelné platby v rámci nástroja pre Ukrajinu. Platby sú podmienené ambicióznymi reformami a investíciami na nasledujúce štyri roky.



EK urýchlene posúdi Plán pre Ukrajinu a či navrhované opatrenia zaistia primeranú úroveň ochrany finančných záujmov EÚ. V prípade pozitívneho posúdenia predloží členským štátom návrh na schválenie. Na posúdenie plánu budú mať k dispozícii jeden mesiac.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová po stredajšom stretnutí s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhalom vyhlásila, že je to pre Ukrajinu dobrý deň, lebo EÚ vyčlenila ďalšie zdroje na naliehavé potreby krajiny a to len 19 dní potom ako nástroj pre Ukrajinu vstúpil do platnosti.



"Plán pre Ukrajinu mapuje ako sa môže Ukrajina vrátiť k rýchlemu rastu a začať s obnovou po stratách, ktoré spôsobila vojna. Ukrajina tým položila pevný základ pre podporu zo strany EÚ až do konca roku 2027," uviedla v správe pre médiá.



Nástroj pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur poskytne stabilné a udržateľné financovanie na podporu obnovy, rekonštrukcie a modernizácie Ukrajiny počas rokov 2024 – 2027, vrátane kľúčových reforiem potrebných pri napĺňaní eurointegračných ambícií Kyjeva. Táto suma sa skladá zo 17 miliárd eur v podobe grantov a 33 miliárd eur vo forme pôžičiek.



Eurokomisia jednotlivé výplaty podmienila splnením viacerých politických podmienok pre transparentné a efektívne využívanie finančných prostriedkov EÚ. Tie sú spojené s reformami v boji proti korupcii, praniu špinavých peňazí a oblasti riadneho finančného hospodárenia.



Po odobrení Plánu pre Ukrajinu, rámcovej dohody medzi Európskou komisiou a Ukrajinou, ako aj dohôd o financovaní a pôžičkách by Ukrajina mohla mať prospech z vyplatenia predbežného financovania vo výške 1,9 miliardy eur. Potom by nasledovali pravidelné štvrťročné platby, ak by boli splnené dohodnuté ukazovatele pre reformy a investície.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)