Sobota 14. marec 2026Meniny má Matilda
EÚ vyradila zo sankčného zoznamu dve osoby, Usmanov a Fridman ostávajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Vyplýva to zo sobotného rozhodnutia Rady EÚ, ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

Brusel 14. marca (TASR) - Členské štáty Európskej únie sa dohodli na vyradení holandského podnikateľa Nielsa Troosta a dcéry šéfa ruskej energetickej spoločnosti Transnefť Maje Bolotovej zo sankčného zoznamu. Vyplýva to zo sobotného rozhodnutia Rady EÚ, ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Na zozname sankcionovaných osôb však naďalej ostávajú ruskí oligarchovia Ališer Usmanov a Michail Fridman. O ich vyradení sa podľa portálov Euractiv.com či EUobserver usilovalo Slovensko s podporou Maďarska. Informuje o tom TASR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
