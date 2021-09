Šesť štátov je vyradených zo zoznamu bezpečných krajín EÚ

Brusel 9. septembra (TASR) - Európska únia vyradila v súvislosti s pandémiou COVID-19 zo zoznamu bezpečných krajín Japonsko, Albánsko, Srbsko, Arménsko, Azerbajdžan a Brunej. Oznámila to vo štvrtok Európska rada, informuje agentúra Reuters.



Znamená to, že ľudia prichádzajúcich z týchto štátov budú musieť rátať s prísnejšími opatreniami vrátane karantény alebo testov na prítomnosť koronavírusu.



Priemerný denný prírastok nakazených covidom v šiestich krajinách, ktoré EÚ vyňala z príslušného zoznamu, v týždni od 1. do 8. septembra prudko vzrástol, vyplýva z údajov Our World in Data.



Na zoznam bezpečných cestovateľských destinácií bol, naopak, pridaný Uruguaj. Aktuálne sa na ňom nachádza 12 krajín a teritórií vrátane Austrálie, Kanady a Saudskej Arábie, Hongkongu a Macaa.



Do členských štátov EÚ môže naďalej pricestovať väčšina plne zaočkovaných cudzincov z krajín mimo Únie, avšak karanténne podmienky v jednotlivých krajinách sa líšia.



Nemecko napríklad Albánsko, Azerbajdžan, Japonsko a Srbsko v nedeľu zaradilo na zoznam "vysoko rizikových oblastí", takže osoby prichádzajúce z týchto krajín čelia pri vstupe do krajiny prísnejším reštrikciám.