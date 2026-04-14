< sekcia Zahraničie
EÚ: Vyšetrovanie podozrení voči Maďarsku pre špionáž sa blíži k záveru
Autor TASR
Brusel 14. apríla (TASR) – Európska únia dosiahla pokrok vo vyšetrovaní podozrení, podľa ktorých sa Maďarsko údajne dlhodobo pokúšalo o špionáž v inštitúciách EÚ. Podľa zdrojov Únie by výsledky vyšetrovania mohli byť čoskoro predložené Európskemu parlamentu (EP), informovala v utorok agentúra AFP.
„Dosiahol sa pokrok a (Európska) komisia bude informovať (Európsky) parlament, keď budú dokončené všetky administratívne kroky,“ uviedol hovorca eurokomisie (EK) Balázs Ujvári.
Vyšetrovanie sa týka podozrení, že Budapešť sa v rokoch 2012 až 2018 pokúšala vytvoriť v inštitúciách EÚ sieť informátorov. Prípad začali preverovať v roku 2025 na základe zistení medzinárodnej skupiny investigatívnych novinárov.
V súvislosti s ním sa spomína aj maďarský eurokomisár pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Olivér Várhelyi, ktorý v čase údajných aktivít pôsobil ako veľvyslanec pri EÚ. Jeho úrad sa k veci bezprostredne nevyjadril.
Várhelyi akékoľvek tvrdenia o údajnej špionáži odmieta. Budúci maďarský premiér Péter Magyar ho však obvinil, že „nepovedal celú pravdu“, a tvrdí, že prítomnosť spravodajských agentov v maďarskej misii pri EÚ bola všeobecne známa.
K tomuto vývoju dochádza v čase politickej zmeny v Maďarsku, keď vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána po 16 rokoch neuspela v parlamentných voľbách a jednoznačne ju porazila Magyarova strana Tisza.
