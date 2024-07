EÚ vyšetruje platformy X, porušuje akt EÚ o digitálnych službách

Brusel 12. júla (TASR) - Sociálna sieť X (predtým Twitter) podľa piatkovej správy Európskej komisie porušuje Akt o digitálnych službách (DSA). Platforma zavádza používateľov takzvanými modrými fajočkami pri neoverených účtoch, nedisponuje vhodnou databázou reklám a neposkytuje prístup k verejným údajom. TASR informácie prevzala z agentúry AFP a tlačovej správy eurokomisie.



Európska komisia (EK) upozorňuje, že podmienky overenia účtu a získania modrej fajočky, ktorá symbolizuje toto overenie, nie sú v súlade so zaužívanou praxou na iných sieťach. Na X si môže ktokoľvek zaobstarať modrú fajočku zaplatením prémiového predplatného. Na sociálnej sieti preto môže vystupovať ktokoľvek ako známa osobnosť, ktorej identita však v skutočnosti nie je overená zo strany prevádzkovateľa siete.



"Keďže si získanie takéhoto overeného statusu môže predplatiť ktokoľvek, negatívne to ovplyvňuje schopnosť používateľov slobodne a informovane sa rozhodovať o pravosti účtov a obsahu, s ktorým prichádzajú do kontaktu," uvádza komisia, ktorá tvrdí, že zaznamenala viacero prípadov zneužitia overeného statusu na oklamanie používateľov.



Overovanie účtov však nie je jediným problémom, na ktorý EK upozorňuje. Brusel poukazuje aj na nedostatočnú transparentnosť siete v oblasti reklamy. X podľa Komisie nedisponuje vhodnou voľne dostupnou databázou reklám, v ktorej by bolo možné reklamy umiestnené na X jednoducho vyhľadať. Práve naopak, spoločnosť zaviedla rôzne spôsoby, akými sťažuje prístup k databáze, napríklad zavedením špecifického dizajnu.



Komisia taktiež sieti vytkla, že neposkytuje prístup k údajom, ktoré by mali byť podľa DSA verejne dostupné pre výskumných pracovníkov.



Ide o prvé varovanie, ktoré EK spoločnosti X vydala v súvislosti s porušením DSA, prostredníctvom ktorého sa EÚ snaží prinútiť technologické spoločnosti k väčšej regulácii obsahu.



"Spoločnosť X má teraz právo na obhajobu, ale ak sa náš názor potvrdí, uložíme pokuty a budeme požadovať výrazné zmeny," uviedol eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton.



Pokuty, ktoré môže EÚ uložiť za porušenie DSA, môžu siahať až do výšky šesť percent celosvetového ročného obratu spoločnosti.



Okrem spoločnosti X vyšetruje EÚ aj platformy Facebook a Instagram od spoločnosti Meta, sociálnu sieť TikTok a internetový obchod Aliexpress.