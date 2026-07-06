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EÚ vyslala pomoc Portugalsku a Francúzsku pre rozsiahle lesné požiare
Viaceré regióny v južnej Európe aj v pondelok sužujú lesné požiare, pre ktoré museli evakuovať tisícky ľudí naprieč Portugalskom, Španielskom, Francúzskom a Gréckom.
Autor TASR
Brusel 6. júla (TASR) - Európska komisia (EK) zmobilizovala pomoc pre Portugalsko a Francúzsko, ktoré zápasia s rozsiahlymi lesnými požiarmi. Na žiadosť oboch krajín vyslala do zasiahnutých regiónov prostredníctvom mechanizmu Európskej únie (EÚ) v oblasti civilnej ochrany hasiace lietadlá, požiarnikov aj pozemnú techniku, informuje TASR.
Do postihnutých oblastí vo Francúzsku by ešte v pondelok mali v rámci programu rescEU doraziť štyri hasiace lietadlá zo Švédska a Cypru. Portugalsko požiadalo o pomoc už v piatok a o niekoľko hodín neskôr tam dorazilo 118 hasičov a 45 vozidiel zo Španielska. Nasadené boli aj tri hasiace lietadlá programu rescEU z Talianska a Španielska, uviedla vo vyhlásení EK.
„Keďže Portugalsko a Francúzsko vzdorujú počas tejto silnej vlny horúčav extrémnej hrozbe lesných požiarov, každá minúta je dôležitá. Som hrdá na to, že mechanizmus v oblasti civilnej ochrany opäť poskytuje rýchlu podporu práve vtedy, keď je to najviac potrebné... Tvárou v tvár týmto ničivým požiarom stojí Európa jednotne,“ vyhlásila v Bruseli eurokomisárka pre pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Pomoc pre Francúzsko potvrdila na sociálnej sieti X aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Spresnila, že by mala smerovať do okolia mesta Perpignan. „Európa stojí pri Francúzsku,“ odkázala.
Viaceré regióny v južnej Európe aj v pondelok sužujú lesné požiare, pre ktoré museli evakuovať tisícky ľudí naprieč Portugalskom, Španielskom, Francúzskom a Gréckom. Plamene tam doteraz zničili územie s rozlohou asi 19.000 hektárov. Teploty majú v južnej Európe v najbližších dňoch opäť stúpať a miestne úrady upozornili, že pre klimatické zmeny začína sezóna letných požiarov o mesiac skôr. Menšie požiare hlásia tiež z Chorvátska a Albánska.
Do postihnutých oblastí vo Francúzsku by ešte v pondelok mali v rámci programu rescEU doraziť štyri hasiace lietadlá zo Švédska a Cypru. Portugalsko požiadalo o pomoc už v piatok a o niekoľko hodín neskôr tam dorazilo 118 hasičov a 45 vozidiel zo Španielska. Nasadené boli aj tri hasiace lietadlá programu rescEU z Talianska a Španielska, uviedla vo vyhlásení EK.
„Keďže Portugalsko a Francúzsko vzdorujú počas tejto silnej vlny horúčav extrémnej hrozbe lesných požiarov, každá minúta je dôležitá. Som hrdá na to, že mechanizmus v oblasti civilnej ochrany opäť poskytuje rýchlu podporu práve vtedy, keď je to najviac potrebné... Tvárou v tvár týmto ničivým požiarom stojí Európa jednotne,“ vyhlásila v Bruseli eurokomisárka pre pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Pomoc pre Francúzsko potvrdila na sociálnej sieti X aj predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Spresnila, že by mala smerovať do okolia mesta Perpignan. „Európa stojí pri Francúzsku,“ odkázala.
Viaceré regióny v južnej Európe aj v pondelok sužujú lesné požiare, pre ktoré museli evakuovať tisícky ľudí naprieč Portugalskom, Španielskom, Francúzskom a Gréckom. Plamene tam doteraz zničili územie s rozlohou asi 19.000 hektárov. Teploty majú v južnej Európe v najbližších dňoch opäť stúpať a miestne úrady upozornili, že pre klimatické zmeny začína sezóna letných požiarov o mesiac skôr. Menšie požiare hlásia tiež z Chorvátska a Albánska.