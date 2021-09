EÚ vyšle do Venezuely pozorovateľov na parlamentné a komunálne voľby

Na archívnej snímke šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Foto: TASR/AP

Brusel 30. septembra (TASR) - Európska únia vyšle do Venezuely pozorovateľskú misiu na novembrové parlamentné a komunálne voľby, oznámil v stredu šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Informovali o tom agentúra AFP a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS).Misia, na čele ktorej bude portugalská poslankyňa Európskeho parlamentu Isabel Santosová, podľa Borrella do Venezuely odcestuje na pozvanie venezuelskej ústrednej volebnej komisie. Do tejto juhoamerickej krajiny má odcestovať v októbri.Borrell s venezuelskými úradmi niekoľko mesiacov rokoval o podmienkach a termínoch vyslania pozorovateľov, napísal na svojej webovej stránke španielsky denník ABC. Venezuelská vláda príchod misie EÚ schválila.Borrell pripomenul, že EÚ pozorovateľskú misiu vo Venezuele nemala už 15 rokov. Prítomnosť pozorovateľov je podľa neho potrebná na zaistenie plurality a demokratických podmienok volieb.Členovia misie podľa jeho vyjadrení posúdia všetky stránky volebného procesu a poskytnú odporúčania na vylepšenie budúcich volieb.Takisto vyjadril presvedčenie, že práca pozorovateľov môže mať dôležitý prínos v oblasti podpory mierového riešenia krízy vo Venezuele a môže byť cestou k dôveryhodným a transparentným voľbám s účasťou všetkých strán.Parlamentné a komunálne voľby sa vo Venezuele konajú 21. novembra. Účasť na nich prisľúbila aj venezuelská opozícia, ktorá bojkotovala prezidentské voľby v roku 2018 i vlaňajšie hlasovanie o zložení republikového parlamentu.Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil víťazstvo po voľbách v roku 2018, ktoré však boli podľa kritikov podvodné. Predseda Národného zhromaždenia Juan Guaidó sa v januári 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely a následne ho uznalo približne 60 krajín.