EÚ vyšle expertov na monitorovanie arménsko-azerbajdžanskej hranice

Brusel/Luxemburg 17. októbra (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ sa v pondelok v Luxemburgu dohodli na vyslaní 40 expertov z krajín Únie na monitorovanie situácie pozdĺž arménskej strany medzinárodnej hranice s Azerbajdžanom. Ich cieľom bude monitorovať, analyzovať a podávať správy o situácii, informuje spravodajca TASR.



Vyslaniu misie expertov predchádzalo štvorstranné stretnutie prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva, arménskeho premiéra Nikolu Pašinjana, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a predsedu Európskej rady Charlesa Michela 6. októbra.



Šéf diplomacie Josep Borrell v správe pre médiá spresnil, že cieľom misie bude vybudovať dôveru a upokojiť nestabilnú situáciu. "Je to ďalší dôkaz záväzku EÚ prispieť ku konečnému cieľu, ktorým je trvalo udržateľný mier na južnom Kaukaze," uviedol Borrell.



Experti budú dočasne nasadení z pozorovateľskej misie EÚ v Gruzínsku (EUMM Georgia), aby sa situácia čo najrýchlejšie upokojila. Monitorovacia misia bude dočasná a nebude trvať dlhšie ako dva mesiace.



Arménsko a Azerbajdžan počas stretnutia Európskeho politického spoločenstva v Prahe (6. októbra) potvrdili svoj záväzok voči Charte OSN a deklarácii z Alma-Aty z decembra 1991, že si vzájomne uznávajú územnú celistvosť a suverenitu. Potvrdili, že to bude základom pre prácu hraničných komisií. Najbližšie zasadnutie hraničných komisií bude do konca októbra v Bruseli.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)