EÚ vyšle pomoc pre vysídlencov v Konžskej demokratickej republike

Brusel 6. marca (TASR) - Európska únia pripravuje urýchlenú humanitárnu leteckú zásielku na východ Konžskej demokratickej republiky (KDR), kde sa drasticky zhoršila humanitárna situácia v dôsledku eskalácie konfliktu v provincii Severné Kivu. Oznámila to v pondelok Európska komisia, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Komisia spresnila, že konflikt, ktorý viedol k vysídleniu tisícov ľudí, znásobil humanitárnu krízu v tejto časti KDR.



EÚ pripravuje let s humanitárnou pomocou do mesta Goma. Operácia, ktorá sa uskutoční pod taktovkou Francúzska, poskytne humanitárnu podporu najmä vo forme zdravotníckeho materiálu a potravinovej a výživovej pomoci, a to v spolupráci s Detským fondom OSN (UNICEF) a ďalšími humanitárnymi partnermi EÚ.



Únia na tento účel uvoľní vyše 47 miliónov eur na pokrytie urgentných potrieb pre vysídlencov, ako je výživa, zdravotná starostlivosť, voda, sanitácia a prístrešie. Pomoc EÚ je zameraná aj na starostlivosť o obete sexuálneho násilia a vzdelávanie.



Zhoršujúca sa humanitárna situácia vo východnej časti KDR vyústila do vysídlenia viac ako 600.000 ľudí. Je to dôsledkom ozbrojených aktivít revolučného Hnutia 23. marca (M23). Približne 240.000 vysídlencov žije v provizórnych prístreškoch na predmestí Gomy. Mnohí vysídlenci nemajú prístup k vode, potravinám a hygiene.



Celkovo 27 miliónov ľudí v KDR trpí potravinovou neistotou, najmä v dôsledku nárastu násilia, konfliktov a nestability na východe krajiny a veľkého vnútorného vysídľovania.



V roku 2022 vyčlenila EÚ približne 82 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre najzraniteľnejších ľudí v KDR a oblasť Veľkých afrických jazier. V roku 2021 to bolo viac ako 70 miliónov eur.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)