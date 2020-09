Na zlepšenie života utečencov na Lesbose dozrie pracovná skupina

Brusel 23. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že po požiari, ktorý zničil utečenecký tábor Moria na gréckom ostrove Lesbos, zriadi osobitnú pracovnú skupinu, ktorej cieľom bude zabezpečiť trvalé zlepšenie situácie s utečencami na tomto ostrove, kde bez strechy nad hlavou zostalo 12.362 mužov, žien a detí.



Pracovná skupina vytvorí spoločný projekt s gréckymi orgánmi pre vybudovanie nových prijímacích zariadení pre utečencov. V súlade s novým paktom o migrácii a azyle, ktorý EK predstavia v stredu, pomôže pracovná skupina zabezpečiť, aby boli migračné toky riadené efektívnym spôsobom - vrátane zaistenia primeraných životných podmienok, rýchlejších úradných postupov pri udeľovaní azylu a vyváženejšieho spoločného znášania zodpovednosti a solidarity medzi členskými krajinami EÚ.



Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová v tejto súvislosti upozornila, že podmienky v tábore Moria boli už pred sériou požiarov z 8. a 9. septembra neprijateľné a také sú aj teraz - muži, ženy a deti žijúce v preplnenom tábore so zlou hygienou a malým prístupom k zdravotnej starostlivosti.



"Nestačí len povedať, už nikdy sa to nesmie stať. Potrebujeme konať a všetky členské štáty musia zohrať svoju úlohu," vysvetlila komisárka.



Prioritou pracovnej skupiny bude úzko spolupracovať s gréckymi orgánmi na vybudovaní nových prijímacích zariadení v nasledujúcich mesiacoch. Tieto zariadenia budú mať európsky štandard, trvalú infraštruktúru a sanitáciu a zaručia prístup k zdravotnej starostlivosti. Zohľadnia sa v nich špecifické potreby žien, detí a rodín, pričom sa predpokladá väčšie zapojenie agentúr EÚ a medzinárodných organizácií na pomoc migrantom ako sú Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



Pracovná skupina pomôže dohliadať na opatrenia vyplývajúce zo zásad nového paktu o migrácii a azyle, ako je ukončenie preplnenosti utečeneckých táborov presunom zraniteľných osôb na pevninu a pokračujúcim presídľovaním detí bez sprievodu dospelých a rodín s deťmi do iných členských štátov Únie. Dozrie tiež na rýchle a účinné právne postupy pri podávaní žiadostí o azyl a na zvýšený počet dobrovoľných návratov utečencov prostredníctvom systému asistovaného dobrovoľného návratu, ktorý bol tento rok zastavený v dôsledku koronakrízy. V jej kompetencii bude aj zaistiť lepšiu bezpečnosť a ochranu pre migrantov a žiadateľov o azyl.



Komisia pripomenula, že už poskytla núdzovú podporu na zlepšenie okamžitých podmienok pre ľudí postihnutých požiarmi v zničenom tábore. Okrem značnej prevádzkovej a finančnej podpory, ktorá sa už poskytla Grécku, EÚ vyčlenila aj 750.000 eur na pokrytie okamžitých humanitárnych potrieb utečencov v zničenom tábore.



Grécko požiadalo o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ pre civilnú ochranu a do dnešného dňa viac ako 100.000 položiek pre zlepšenie životných podmienok utečencov dodali Rakúsko, Cyprus, Nemecko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.











