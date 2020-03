EÚ vytvorila sedemčlennú poradnú skupinu na boj proti koronavírusu

Brusel 17. marca (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila v utorok vytvorenie vedeckej expertnej skupiny pre chorobu COVID-19, zostavenej z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov EÚ. Cieľom tejto poradnej skupiny bude sformulovať na základe vedeckých údajov usmernenia EÚ týkajúce sa opatrení na riadenie rizík.



Expertnej skupine, ktorá bola vytvorená na základe mandátu od členských štátov, bude predsedať predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a spolupredsedať eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová.



Von der Leyenová v tejto súvislosti zdôraznila, že koronavírus rýchlo mení život našej spoločnosti, a odkázala, že vlády členských krajín musia každý deň robiť náležité a informované rozhodnutia pre občanov svojich krajín. "Preto sú vedecké odborné znalosti a správne rady teraz cennejšie ako kedykoľvek predtým. Som vďačná všetkým renomovaným odborníkom v tejto skupine za to, že využili svoje znalosti v prospech celej komunity," uviedla šéfka eurokomisie.



Kyriakidisová v správe pre médiá spresnila, že v expertnej skupine sú okrem odborníkov v oblasti verejného zdravia aj lekári, epidemiológovia a virológovia. "Táto skupina bude zohrávať dôležitú úlohu pri poskytovaní lekárskej odpovede EÚ na pandémiu. Ich práca bude dopĺňať a využívať prácu, ktorú už vykonalo Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb," uviedla eurokomisárka.



Skupina expertov bude radiť EK pri: formulácii opatrení uplatniteľných vo všetkých členských štátoch so zreteľom na osobitné vnútroštátne kontexty; identifikácii a znížení nedostatkov a identifikácii nezrovnalostí a slabín v opatreniach, ktoré sa prijímajú v súvislosti s obmedzením šírenia COVID-19, a to aj pri klinických prístupoch a liečbe; uprednostňovaní zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany a iných zdrojov, ako aj podporných opatrení, ktoré sa majú organizovať alebo koordinovať na úrovni EÚ. Experti následne odporučia konkrétne politické opatrenia na zmiernenie dlhodobých dôsledkov choroby COVID-19.



Expertnú skupinu tvorí sedem ľudí zo šiestich členských štátov Únie. Budú konať vo vlastnom mene a nezávisle. Ako pozorovatelia v tejto skupine budú vystupovať zástupcovia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Koordinačného centra pre núdzové reakcie (ERCC).



Členovia expertného tímu budú rokovať najmenej dvakrát týždenne prostredníctvom videokonferencií na základe otázok položených eurokomisiou alebo z vlastnej iniciatívy.



Prvé oficiálne stretnutie skupiny sa uskutoční v stredu 18. marca.







spravodajca TASR Jaromír Novak