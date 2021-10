EÚ vyviezla viac ako jednu miliardu dávok vakcín proti covidu

Brusel 18. októbra (TASR) – Európska únia už vyexportovala do celého sveta viac ako jednu miliardu dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. V pondelok to oznámila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Správu priniesla agentúra AFP.



„Dosiahli sme dôležitý míľnik v dodávke vakcín proti COVID-19... Očkovacie látky vyrobené v EÚ boli odoslané do viac ako 150 krajín - od Japonska po Turecko, od Británie po Nový Zéland, od Južnej Afriky po Brazíliu." vyhlásila šéfka EK.



Von der Leyenová zároveň uviedla, že v súčasnosti je prioritou Únie zintenzívnenie očkovania na celom svete. Brusel sa už minulý mesiac zaviazal, že pošle ďalšie milióny vakcín tam, kde ich je nedostatok.



„Okrem nášho vývozu poskytne EÚ v najbližších mesiacoch najmenej 500 miliónov dávok najzraniteľnejším krajinám," spresnila predsedníčka Komisie. Ursula von der Leyenová zároveň dodala, že spolu so Spojenými štátmi sa EÚ usiluje do budúceho roka dosiahnuť globálnu zaočkovanosť na úrovni 70 percent.