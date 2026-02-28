< sekcia Zahraničie
EÚ vyzvala Afganistan a Pakistan na deeskaláciu a zastavenie útokov
Pakistan piatok bombardoval afganské mestá Kábul a Kandahár v odvete za útok afganských síl na pakistanské pohraničné jednotky.
Autor TASR
Brusel 28. februára (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vyzvala Afganistan a Pakistan na okamžité zníženie napätia a zastavenie nepriateľských akcií. Vo vyhlásení zverejnenom v noci na sobotu tiež upozornila na možné dôsledky pre celý región. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Pakistan piatok bombardoval afganské mestá Kábul a Kandahár v odvete za útok afganských síl na pakistanské pohraničné jednotky. Podľa afganského hnutia Taliban išlo o reakciu za predchádzajúce nálety Islamabadu.
Útokom vo viacerých oblastiach pozdĺž hraníc predchádzali pohraničné zrážky a údery Pakistanu na Afganistan v uplynulých mesiacoch. Obe armády uviedli, že pri násilnostiach zahynuli už desiatky vojakov.
Kallasová podľa vyhlásenia vyzvala obe strany konfliktu na návrat k dialógu. Zdôraznila zároveň, že územie Afganistanu nesmie byť využívané na útoky na iné krajiny, a apelovala na tamojšiu vládu, aby podnikla opatrenia proti všetkým teroristickým skupinám v krajine alebo z nej.
Cezhraničná paľba podľa agentúry Reuters pokračovala aj v sobotu. Pakistanské sily uviedli, že pokračujú v operácii a že zničili viacero stanovíšť a táborov Talibanu v niekoľkých sektoroch. Reuters tieto tvrdenia nedokázala nezávisle overiť.
Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera.
Pakistan piatok bombardoval afganské mestá Kábul a Kandahár v odvete za útok afganských síl na pakistanské pohraničné jednotky. Podľa afganského hnutia Taliban išlo o reakciu za predchádzajúce nálety Islamabadu.
Útokom vo viacerých oblastiach pozdĺž hraníc predchádzali pohraničné zrážky a údery Pakistanu na Afganistan v uplynulých mesiacoch. Obe armády uviedli, že pri násilnostiach zahynuli už desiatky vojakov.
Kallasová podľa vyhlásenia vyzvala obe strany konfliktu na návrat k dialógu. Zdôraznila zároveň, že územie Afganistanu nesmie byť využívané na útoky na iné krajiny, a apelovala na tamojšiu vládu, aby podnikla opatrenia proti všetkým teroristickým skupinám v krajine alebo z nej.
Cezhraničná paľba podľa agentúry Reuters pokračovala aj v sobotu. Pakistanské sily uviedli, že pokračujú v operácii a že zničili viacero stanovíšť a táborov Talibanu v niekoľkých sektoroch. Reuters tieto tvrdenia nedokázala nezávisle overiť.
Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera.