Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Zahraničie

EÚ vyzvala Afganistan a Pakistan na deeskaláciu a zastavenie útokov

.
Ľudia sa zhromažďujú okolo rakvy vojaka armády, ktorý zahynul pri cezhraničných zrážkach pakistanských a afganských síl, počas pohrebnej modlitby v dedine Lakki Marwat, okres Khyber Pakhtunkhwa v Pakistane, v sobotu 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Pakistan piatok bombardoval afganské mestá Kábul a Kandahár v odvete za útok afganských síl na pakistanské pohraničné jednotky.

Autor TASR
Brusel 28. februára (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vyzvala Afganistan a Pakistan na okamžité zníženie napätia a zastavenie nepriateľských akcií. Vo vyhlásení zverejnenom v noci na sobotu tiež upozornila na možné dôsledky pre celý región. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Pakistan piatok bombardoval afganské mestá Kábul a Kandahár v odvete za útok afganských síl na pakistanské pohraničné jednotky. Podľa afganského hnutia Taliban išlo o reakciu za predchádzajúce nálety Islamabadu.

Útokom vo viacerých oblastiach pozdĺž hraníc predchádzali pohraničné zrážky a údery Pakistanu na Afganistan v uplynulých mesiacoch. Obe armády uviedli, že pri násilnostiach zahynuli už desiatky vojakov.

Kallasová podľa vyhlásenia vyzvala obe strany konfliktu na návrat k dialógu. Zdôraznila zároveň, že územie Afganistanu nesmie byť využívané na útoky na iné krajiny, a apelovala na tamojšiu vládu, aby podnikla opatrenia proti všetkým teroristickým skupinám v krajine alebo z nej.

Cezhraničná paľba podľa agentúry Reuters pokračovala aj v sobotu. Pakistanské sily uviedli, že pokračujú v operácii a že zničili viacero stanovíšť a táborov Talibanu v niekoľkých sektoroch. Reuters tieto tvrdenia nedokázala nezávisle overiť.

Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

Prieskum: Voľby by vo februári vyhralo PS, nasleduje Smer-SD