EÚ vyzvala AstraZenecu, aby vyvážala vakcínu až keď splní záväzky

Brusel 26. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala vo štvrtok spoločnosť AstraZeneca, aby vyvážala vakcínu proti koronavírusu mimo krajín eurobloku až potom, ako im dodá prisľúbené dávky tejto očkovacej látky. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Musíme a chceme vysvetliť európskym občanom, že dostanú spravodlivý podiel (dávok vakcíny), ktorý im prináleží," povedala Von der Leyenová po štvrtkovom videosummite lídrov EÚ s tým, že spoločnosti vyrábajúce vakcíny musia pred ich vývozom do iných regiónov najprv dodržať svoje zmluvy s EÚ. "A to je samozrejme prípad spoločnosti AstraZeneca. Myslím si, že je pre ňu zrejmé, že predtým, než bude pokračovať v exporte svojej očkovacej látky, musí v prvom rade splniť zmluvné záväzky voči členským štátom EÚ," dodala.



Ako pripomína agentúra AFP, AstraZeneca nestíha dodávať EÚ dohodnuté množstvá vakcín. V prvom štvrťroku 2021 (do konca marca) od nej EÚ očakáva približne 30 miliónov dávok vakcín. Britsko-švédska spoločnosť však pôvodne prisľúbila dodať 120 miliónov dávok. Meškanie dodávok zdôvodnila výrobnými problémami vo svojich prevádzkach v EÚ. Predstavitelia eurobloku však oponujú, že firma v tom istom čase dokázala splniť všetky svoje záväzky voči Británii.



EÚ v stredu sprísnila kontroly svojho ďalšieho vývozu vakcín, čo umožňuje zastaviť dodávky smerujúce takmer kamkoľvek. Tento krok Únie vyvolal varovné reakcie Londýna, hlavného prijímateľa vakcín vyrobených v EÚ. Členské krajiny EÚ vrátane Belgicka a Írska vyjadrili znepokojenie nad prípadnými tvrdými spätnými odozvami na blokádu vakcín.



Británia a EÚ ale zároveň vydali v stredu večer spoločné vyhlásenie, podľa ktorého pracujú na vyriešení situácie tak, aby bola rovnako výhodná pre obe strany.



Šéfka eurokomisie tiež uviedla, že "Európa je región, ktorý do celého sveta vyváža väčšinu vakcín proti koronavírusu." "Pozývame aj ďalších, aby sa vyrovnali našej otvorenosti", povedala a dodala, že zatiaľ čo od 1. decembra 2020 bolo za hranice EÚ vyvezených 77 miliónov dávok vakcín, o žiadnom vývoze očkovacích látok z Británie nemá informácie.