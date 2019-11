EÚ vyzvala demonštrantov i políciu v Hongkongu na zdržanlivosť

Brusel 13. novembra (TASR) - Európska únia vyzvala v utorok na zdržanlivosť všetky strany zapojené do násilných zrážok v uliciach Hongkongu. Uviedla to v utorok hovorkyňa Európskej komisie (EK) Maja Kocijančičová s tým, že prvoradé je rýchle ukončenie násilia. Píše o tom agentúra AFP.



"Je veľmi dôležité, aby všetky strany zachovali zdržanlivosť," uviedla Kocijančičová v reakcii na pokračujúce zrážky medzi demonštrantmi a poriadkovou políciou, ktoré paralyzovali obchodnú štvrť mesta. Zároveň apelovala na rýchle vyriešenie nepokojnej situácie, ktorá má "ďalekosiahly vplyv na existenciu ľudí" žijúcich na území Hongkongu.



Niekoľko tisíc demonštrantov vyšlo v utorok opäť do hongkonských ulíc, kde zablokovali viaceré cesty a ochromili verejnú dopravu, čo si vyžiadalo aj zastavenie prevádzky metra. Polícia proti protestujúcim zhromaždeným v okolí univerzít a v obchodnej štvrti použila slzotvorný plyn.



Účastníci utorkových protestov sa dožadovali splnenia piatich požiadaviek vrátane toho, aby vláda prestala demonštrantov označovať za vzbúrencov. Takisto žiadajú zmeny vo vláde, zrušenie trestných konaní voči demonštrantom a vyšetrovanie policajného násilia.



Hongkonská líderka Carrie Lamová zablokovanie dopravy označila za "veľmi sebecký čin" a prisľúbila, že násilné protesty ukončí. V tejto súvislosti spomenula možné zavedenie prísnejších právnych a policajných opatrení. Takisto odmietla diskutovať o politických ústupkoch požadovaných demonštrantmi.



Hongkonská polícia v pondelok postrelila jedného protestujúceho. Ďalšieho muža maskovaný páchateľ polial horľavou látkou a zapálil. Oboch zranených hospitalizovali a stav postreleného muža je podľa AP vážny.



Masové protesty v Hongkongu vypukli 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy".