EÚ vyzvala Izrael a Hamas na prijatie Bidenovho mierového plánu

Brusel 5. júna (TASR) - Európska únia plne podporuje komplexný plán predložený americkým prezidentom Joeom Bidenom, ktorý by viedol k trvalému prímeriu v Pásme Gazy, prepusteniu všetkých rukojemníkov a zvýšeniu humanitárnej pomoci pre palestínsku enklávu. TASR o tom píše na základe utorňajšieho vyhlásenia šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella.



Únia ďalej ocenila úsilie USA, Egypta a Kataru pri uľahčovaní rokovaní s cieľom ukončiť vojnu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas a zároveň zabezpečiť bezpečnosť Izraela, ku ktorej sa EÚ naďalej plne zaväzuje, píše sa vo vyhlásení.



Podľa Borrella sú mier a stabilita na Blízkom východe v záujme oboch strán, regiónu ako celku, ako aj celého sveta. EÚ vyzvala obe strany, aby prijali a splnili trojfázový návrh, a je pripravená prispieť k oživeniu politického procesu na dosiahnutie trvalého a udržateľného mieru založeného na riešení dvoch štátov a podporiť koordinované medzinárodné úsilie o obnovu Pásma Gazy.



Biden v piatok (31.5.) predstavil plán na úplné prímerie v Pásme Gazy, s ktorým podľa Washingtonu súhlasil Izrael. Návrh dohody má podľa amerického prezidenta tri fázy a umožnil by zvýšenie toku humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Izrael však spresnil, že Biden nezverejnil všetky podrobnosti dohody a bude na nej potrebné ešte pracovať.