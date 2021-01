EÚ vyzvala Izrael, aby pomohol zorganizovať palestínske voľby

Brusel 16. januára (TASR) - Európska únia v sobotu privítala prísľub palestínskych lídrov uskutočniť prvé voľby za uplynulých 15 rokov a vyzvala Izrael, aby pomohol pri ich realizácii. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo svojom piatkovom výnose uviedol, že parlamentné voľby sa budú konať v máji a prezidentské v júli. Ide o súčasť otepľovania vzťahov medzi jeho stranou Fatah spravujúcou Palestínsku samosprávu v Predjordánsku a konkurenčným islamistickým hnutím Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.



"Je to vítaný vývoj," uviedol hovorca šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella.



Abbás piatkovým výnosom tiež oznámil, že 31. augusta sa budú konať voľby do Palestínskej národnej rady, ktorá je orgánom Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP).



Hovorca dodal, že euroblok "je pripravený na spoluprácu s príslušnými aktérmi na podporu volebného procesu", a vyzval židovský štát, aby "pomohol zorganizovať tieto voľby na celom palestínskom území".



Abbás podľa svojho vyhlásenia očakáva, že voľby sa uskutočnia "vo všetkých guvernorátoch Palestíny vrátane východného Jeruzalema", ktorý bol anektovaný Izraelom po šesťdňovej vojne v roku 1967, ale väčšinou medzinárodného spoločenstva je považovaný za okupované územie.



Izrael zakazuje vo východnom Jeruzaleme akúkoľvek aktivitu Palestínskej samosprávy, pričom nič nenasvedčuje tomu, že by židovský štát umožnil Palestínčanom hlasovanie v tomto meste.



V dosiaľ posledných voľbách palestínskeho prezidenta v roku 2005 bol so 62-percentnou podporou zvolený Abbás, ktorý nahradil zosnulého Jásira Arafata. V ostatných palestínskych parlamentných voľbách v roku 2006 zaznamenalo neočakávané drvivé víťazstvo hnutie Hamas.



Voľby vyústili do krátkodobej jednotnej vlády, ktorá sa však čoskoro rozpadla a v roku 2007 vypukli v pásme Gazy krvavé potýčky medzi oboma hlavnými palestínskymi frakciami; hnutie Hamas napokon prevzalo kontrolu nad pásmom Gazy.



Abbás, ktorý v poslednom desaťročí opakovane sľuboval konanie volieb, v piatok neoznámil, či sa mieni uchádzať o znovuzvolenie do funkcie prezidenta Palestínskej samosprávy.