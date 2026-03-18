Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
EÚ vyzvala Izrael, aby skončil s vojenskými operáciami v Libanone

Na snímke južné predmestie libanonského Bejrútu po izraelskom útoku 11. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 18. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) v stredu po najnovších izraelských náletoch na libanonské hlavné mesto Bejrút vyzvala Izrael, aby ukončil svoje vojenské operácie na území Libanonu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„EÚ je hlboko znepokojená v súvislosti s pokračujúcou izraelskou ofenzívou v Libanone, ktorá už má zničujúce humanitárne dôsledky a hrozí vyvolaním zdĺhavého konfliktu,“ uviedla Únia prostredníctvom jedného zo svojich hovorcov. „Izrael by mal ukončiť svoje operácie v Libanone,“ dodala EÚ.

Izraelská armáda pokračuje vo svojich operáciách na území Libanonu, ktoré spustila v odvete za raketový útok proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh na sever Izraela z 2. marca. Svojimi útokmi na Izrael sa Hizballáh pridal na stranu Iránu, ktorý sa 28. februára stal terčom bojových operácií izraelskej a americkej armády. Irán v reakcii na túto eskaláciu útočí na Izrael, ako aj na americké záujmy v krajinách Perzského zálivu.

Libanonské úrady tvrdia, že izraelské útoky k dnešnému dňu zabili 968 ľudí vrátane 116 detí a 77 žien a 2432 zranených. Okrem toho bolo v dôsledku vojny vysídlených viac ako milión ľudí.
