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EÚ vyzvala Izrael, aby umožnil prístup pomoci pre obete záplav v Gaze
Európska únia zároveň opätovne vyjadrila hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcou a ničivou humanitárnou krízou v Pásme Gaze.
Autor TASR
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Brusel 14. novembra (TASR) - Európska únia v sobotu vyzvala Izrael, aby humanitárnym organizáciám urýchlene umožnil prístup do Pásma Gazy s cieľom pomôcť obetiam tamojších ničivých záplav. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Naliehavo vyzývame Izrael, aby umožnil okamžitý a neobmedzený prístup, ako aj nepretržitú distribúciu humanitárnej pomoci a podpory na počiatočnú obnovu vo veľkom rozsahu, a aby znovu otvoril všetky hraničné priechody do Gazy,“ uviedla EÚ vo svojom vyhlásení.
Európska únia zároveň opätovne vyjadrila hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcou a ničivou humanitárnou krízou v Pásme Gaze. Rozsiahle záplavy a zimné podmienky, ktoré zasiahli Gazu, ďalej zhoršujú životné podmienky už aj tak vyčerpaného obyvateľstva, prehlbujú nebezpečné prostredie a ľudské utrpenie. EÚ zdôrazňuje potrebu neustáleho dodržiavania medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva. To zahŕňa ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry, ako aj zdravotníckeho personálu a zdravotníckych zariadení.
Záväzky týkajúce sa humanitárnej pomoci, s ktorými počíta Komplexný plán na ukončenie konfliktu v Gaze, sa musia v plnej miere plniť v súlade s medzinárodným právom, uvádza sa ďalej vo vyhlásení zverejnenom na stránke Rady EÚ.
Únia súčasne naliehavo vyzýva Izrael, aby umožnil okamžitý a neobmedzený prístup, ako aj nepretržitú distribúciu humanitárnej pomoci a podpory na počiatočnú obnovu vo veľkom rozsahu, a aby znovu otvoril všetky hraničné priechody do Gazy.
„Izrael musí umožniť prácu OSN a jej agentúr, ako aj humanitárnych organizácií vrátane mimovládnych organizácií, a plniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Pripomíname, že pomoc by sa mala využívať výlučne na mierové účely a nemali by ju zneužívať ozbrojené skupiny,“ uvádza sa vo vyhlásení.
„EÚ opätovne potvrdzuje svoj záväzok k dvojštátnemu riešeniu a vyzýva všetky strany, aby bezodkladne a v plnej miere vykonali ustanovenia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2803 v súlade s príslušnými rezolúciami BR OSN a medzinárodnými politickými a právnymi zásadami – najmä trvalé odzbrojenie (palestínskeho militantného hnutia) Hamasu a ďalších neštátnych ozbrojených skupín, úplné stiahnutie izraelských síl z Gazy a prechod k civilnej správe v Gaze. Hamas by nemal zohrávať žiadnu úlohu v budúcej správe Gazy,“ dodala Únia vo vyhlásení.
„Naliehavo vyzývame Izrael, aby umožnil okamžitý a neobmedzený prístup, ako aj nepretržitú distribúciu humanitárnej pomoci a podpory na počiatočnú obnovu vo veľkom rozsahu, a aby znovu otvoril všetky hraničné priechody do Gazy,“ uviedla EÚ vo svojom vyhlásení.
Európska únia zároveň opätovne vyjadrila hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcou a ničivou humanitárnou krízou v Pásme Gaze. Rozsiahle záplavy a zimné podmienky, ktoré zasiahli Gazu, ďalej zhoršujú životné podmienky už aj tak vyčerpaného obyvateľstva, prehlbujú nebezpečné prostredie a ľudské utrpenie. EÚ zdôrazňuje potrebu neustáleho dodržiavania medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva. To zahŕňa ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry, ako aj zdravotníckeho personálu a zdravotníckych zariadení.
Záväzky týkajúce sa humanitárnej pomoci, s ktorými počíta Komplexný plán na ukončenie konfliktu v Gaze, sa musia v plnej miere plniť v súlade s medzinárodným právom, uvádza sa ďalej vo vyhlásení zverejnenom na stránke Rady EÚ.
Únia súčasne naliehavo vyzýva Izrael, aby umožnil okamžitý a neobmedzený prístup, ako aj nepretržitú distribúciu humanitárnej pomoci a podpory na počiatočnú obnovu vo veľkom rozsahu, a aby znovu otvoril všetky hraničné priechody do Gazy.
„Izrael musí umožniť prácu OSN a jej agentúr, ako aj humanitárnych organizácií vrátane mimovládnych organizácií, a plniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Pripomíname, že pomoc by sa mala využívať výlučne na mierové účely a nemali by ju zneužívať ozbrojené skupiny,“ uvádza sa vo vyhlásení.
„EÚ opätovne potvrdzuje svoj záväzok k dvojštátnemu riešeniu a vyzýva všetky strany, aby bezodkladne a v plnej miere vykonali ustanovenia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2803 v súlade s príslušnými rezolúciami BR OSN a medzinárodnými politickými a právnymi zásadami – najmä trvalé odzbrojenie (palestínskeho militantného hnutia) Hamasu a ďalších neštátnych ozbrojených skupín, úplné stiahnutie izraelských síl z Gazy a prechod k civilnej správe v Gaze. Hamas by nemal zohrávať žiadnu úlohu v budúcej správe Gazy,“ dodala Únia vo vyhlásení.