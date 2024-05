EÚ vyzvala Izrael na ukončenie vojenskej operácie v Rafahu

Brusel 15. mája (TASR) - Európska únia v stredu vyzvala Izrael, aby okamžite ukončil svoju vojenskú operáciu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Varovala, že ak tak neurobí, skomplikuje to vzťahy s Úniou, píše TASR na základe správy Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).



Únia zároveň vyzvala Izrael, aby sa zdržal ďalšieho zhoršovania už aj tak veľmi zlej humanitárnej situácie v tejto palestínskej enkláve a znovu otvoril hraničný priechod Rafah.



Hoci EÚ uznáva právo Izraela na obranu, Tel Aviv musí postupovať v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a zaistiť bezpečnosť civilistov, pripomína ESVČ. "Vyzývame všetky strany, aby zvýšili svoje úsilie o dosiahnutie okamžitého prímeria a bezpodmienečného prepustenia všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom," píše sa vo vyhlásení vydanom v mene šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella.



Z mesta Rafah odišlo za približne týždeň takmer 450.000 ľudí v snahe uniknúť pred tamojšími bojmi, oznámil v utorok Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA).



Rafah je preplnený vnútorne vysídlenými osobami a je považovaný za poslednú baštu palestínskeho hnutia Hamas. Do minulého týždňa sa tam pred bojmi v iných častiach Pásma Gazy ukrýval viac než milión ľudí.



Izraelská armáda vstúpila do Rafahu, ktorý leží pri hraniciach s Egyptom, pred vyše týždňom a získala kontrolu nad palestínskou časťou hraničného priechodu. Izrael takto vyvíja tlak na Hamas, aby zaistil prepustenie rukojemníkov, ktorých militanti uniesli pri útoku na Izrael vlani v októbri. Cieľom izraelskej operácie v Rafahu je tiež rozložiť zostávajúce jednotky Hamasu.