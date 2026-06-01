EÚ vyzvala Izrael na zastavenie vojenskej eskalácie v Libanone
Autor TASR
Brusel 1. júna (TASR) - Európska únia v pondelok vyzvala Izrael, aby zastavil svoju vojenskú operáciu v Libanone. Hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni sa tak vyjadril po tom, čo Izrael oznámil rozšírenie svojich operácií v Libanone a nové útoky na Bejrút. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vyzývame Izrael, aby zastavil svoju vojenskú eskaláciu v Libanone a rešpektoval suverenitu a územnú celistvosť Libanonu,“ povedal hovorca EÚ.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort. Premiér Benjamin Netanjahu vyzdvihol obsadenie tohto hradu a v pondelok spoločne s ministrom obrany Jisraelom Kacom uviedol, že armáde nariadili, aby zaútočila na ciele libanonského militantného hnutia Hizballáh v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja.
Kac následne vyhlásil, že kým proiránske hnutie pokračuje v útokoch na Izrael, v libanonskom Bejrúte nebude pokoj.
Prezident Libanonu Džúzíf Awn tvrdí, že jeho krajina je vystavená krutej a trestuhodnej izraelskej agresii.
Rozširovanie izraelskej ofenzívy odsúdili aj viacerí európski lídri a Francúzsko požiadalo na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa bude konať v pondelok.
