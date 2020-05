EÚ vyzvala izraelskú vládu, aby upustila od anexie okupovaných území

Brusel 19. mája (TASR) - Európska únia vyzvala v utorok novú izraelskú vládu, aby upustila od plánov na anexiu území na Západnom brehu Jordánu. Židovskému štátu zároveň pripomenula potrebu rešpektovať medzinárodné právo. Informovala o tom agentúra AFP.



"Žiadame Izrael, aby sa zdržal akéhokoľvek jednostranného rozhodnutia, ktoré by viedlo k anexii akéhokoľvek okupovaného palestínskeho územia a ktoré by bolo v rozpore s medzinárodným právom," zdôraznil vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.



Luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn v tejto súvislosti pripomenul, že vyhlásenie na adresu novej izraelskej vlády, ktoré je výsledkom jeho minulotýždňovej spoločnej iniciatívy so šéfom írskej diplomacie Simonom Coveneyom, podporilo 25 členských štátov EÚ. Asselborn zároveň vyjadril ľútosť, že dva členské štáty - Maďarsko a Rakúsko - sa nepripojili k tejto výzve, ktorá je dôležitá pre dôveryhodnosť zahraničnej politiky EÚ.



Diplomati Maďarska a Rakúska výzvu nepodporili počas videokonferencie Rady EÚ pre zahraničné veci, ktorá sa konala 15. mája.



Hovorca šéfa diplomacie EÚ Peter Stano v utorok zdôraznil, že spoločné vyhlásenie 25 krajín potvrdzuje pozíciu EÚ o potrebe rešpektovať medzinárodné právo a podporovať riešenie blízkovýchodného procesu založené na vzniku dvoch nezávislých štátov s hlavným mestom Jeruzalem.



"To je jediný spôsobom ako zaručiť trvalý mier a stabilitu v regióne," opísal situáciu Stano. Spresnil, že EÚ trvá na postoji, na ktorom sa dohodli všetky jej členské štáty. "Nie sme na konci nejakého procesu. Bola vytvorená nová izraelská vláda a Európska únia je pripravená s ňou konštruktívne spolupracovať," dodal.



