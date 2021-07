EÚ vyzvala Kubu, aby prepustila svojvoľne zadržiavaných demonštrantov

Brusel 30. júla (TASR) - Európska únia vyzvala vo štvrtok Kubu, aby prepustila ľudí, ktorí boli "svojvoľne" zadržaní počas bezprecedentných júlových protivládnych protestov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Sme veľmi znepokojení z potláčania týchto protestov, ako aj zo zatýkania demonštrantov a novinárov, a to najmä po demonštráciách, ktoré sa konali 11. júla v celej krajine," uvádza sa vo vyhlásení 27-členného eurobloku.



"Naliehavo žiadame (kubánsku vládu), aby prepustila všetkých svojvoľne zadržiavaných demonštrantov, počúvala svojich občanov a zapojila sa do inkluzívneho dialógu o tom, čo ich trápi," vyzýva EÚ.



Masové protesty sa na Kube odohrali 11. a 12. júla. Do ulíc vyše 40 miest vtedy vyšli tisíce ľudí, ktorí demonštrovali proti nedostatku potravín a liekov, ale aj proti nárastu cien a nezvládnutiu krízy vyvolanej šírením koronavírusu SARS-CoV-2. Protestujúci kričali "Sloboda", "Dole s diktatúrou" či "Sme hladní". Išlo o najväčšie protesty od revolúcie v roku 1959, keď sa k moci dostal Fidel Castro.



Počas protestov boli zadržané stovky ľudí a mnohí z nich čelia obvineniam z narušovania verejného poriadku, vandalizmu či propagácie koronavírusovej pandémie za to, že sa na zhromaždení údajne zúčastnili bez rúšok. Nezávislí pozorovatelia a aktivisti zverejnili zoznam zatknutých, na ktorom je najmenej 600 mien. Ako minulú sobotu uviedol tamojší vysokopostavený predstaviteľ krajiny, súdne stíhaných je za účasť na demonštráciách zatiaľ 60 Kubáncov.