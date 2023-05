EÚ vyzvala lídrov Kosova a Srbska, aby po zrážkach upokojili situáciu

Brusel 30. mája (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell vyzval v utorok lídrov Kosova a Srbska, aby po pondelkových "absolútne neprijateľných" zrážkach na severe Kosova okamžite zmiernili napätie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Násilie vyvolané nedávnymi komunálnymi voľbami v Kosove si v pondelok vyžiadalo 30 ranených vojakov z mierovej misie KFOR pod vedením NATO. Vojaci sa dostali do zrážok so srbskými demonštrantmi.



Borrell uviedol, že sa rozprával s kosovským premiérom Albinom Kurtim a so srbským prezidentom Alexandrom Vučičom a povedal im, aby sa vyhli akýmkoľvek ďalším jednostranným krokom.



"Požiadal som obe strany, aby okamžite a bezpodmienečne podnikli opatrenia na zmiernenie napätia," povedal šéf diplomacie EÚ.



Borrell spresnil, že kosovské úrady musia zastaviť policajné operácie sústredené na budovy komunálnych úradov na severe Kosova a srbskí demonštranti sa musia stiahnuť. Varoval, že EÚ už rokuje o prípadných opatreniach, ak jednotlivé strany konfliktu budú odmietať navrhované kroky smerujúce k uvoľneniu situácie.



Srbi, ktorí tvoria približne šesť percent obyvateľstva Kosova, bojkotovali minulomesačné komunálne voľby v severokosovských mestách, kde majú väčšinu. To umožnilo etnickým Albáncom ovládnuť miestne samosprávy. Volebná účasť pritom dosiahla menej než 3,5 percenta. Mnoho Srbov žiada stiahnutie kosovských policajtov, ako aj odvolanie novozvolených starostov albánskeho pôvodu, pretože ich nepokladajú za svojich zástupcov.



Napätie sa zhoršilo v pondelok, keď sa Srbi pokúšali silou preniknúť na radnicu v meste Zvečan. Kosovská polícia dav rozohnala slzotvorným plynom. Vojaci mierových síl KFOR sa ich snažili od polície oddeliť. Neskôr na rozohnanie davu použili štíty a obušky. Protestujúci reagovali hádzaním kameňov, fliaš a Molotovových koktailov na vojakov.



Kosovo vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska, ale Belehrad a jeho spojenci Peking a Moskva to odmietli uznať. Tým prakticky zabránili Kosovu dostať kreslo v OSN. Srbi žijúci v Kosove sú stále prevažne lojálni Belehradu, predovšetkým tí na severe, kde tvoria väčšinu, a odmietajú každý krok Prištiny smerujúci k upevneniu svojej moci nad regiónom.