EÚ vyzvala lídrov Srbska a Kosova, aby sa o týždeň stretli v Bruseli

Brusel 16. júna (TASR) — Európska únia v piatok vyzvala lídrov Srbska a Kosova, aby sa na budúci týždeň stretli v Bruseli a pokúsili sa zmierniť rastúce napätie v regióne.



"Vidíme, že situácia sa každým dňom zhoršuje, preto sme opäť v režime krízového manažmentu," uviedol ešte vo štvrtok podľa agentúry AFP šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell.



Borrelov hovorca v piatok uviedol, že srbský prezident Aleksandar Vučič a kosovský premiér Albin Kurti boli pozvaní do Bruselu. Podrobnosti stretnutia budú podľa hovorcu oznámené "neskôr".



EÚ už viackrát vyzvala Belehrad a Prištinu, aby upokojili napätú situáciu, ktorú v apríli vystupňovali sporné komunálne voľby na severe Kosova, kde väčšinu obyvateľstva tvoria Srbi.



Pre bojkot volieb z nich strany však voľby v štyroch obciach so srbskou väčšinou vyhrali kandidáti albánskej národnosti.



V máji toto napätie prerástlo do potýčok, pri ktorých bolo zranených 30 príslušníkov mierových síl NATO.



Agentúra AFP pripomenula, že vo vzniknutej situácii Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty vyzvali Prištinu aj Belehrad, aby zmiernili napätie, zatiaľ čo USA otvorene odsúdili rozhodnutie kosovskej vlády dosadiť starostov albánskej národnosti.



Borrell v stredu vyzval Kurtiho, aby "prijal rozhodnejšie kroky na deeskaláciu situácie", pričom uviedol, že ak sa tak nestane, bude to mať pre Kosovo "negatívne dôsledky".



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Belehrad a jeho spojenci Peking a Moskva ju odmietli uznať, čím v podstate zabránili tomu, aby malo svoje miesto v OSN.



Srbi v Kosove zostávajú vo veľkej miere lojálni Belehradu, a to najmä na severe, kde tvoria väčšinu. Okrem toho odmietajú aj každý krok Prištiny, ktorým chce upevniť svoju kontrolu nad regiónom.



Srbsko už dlho považuje Kosovo za súčasť svojho historického a duchovného dedičstva, kde sa odohralo niekoľko kľúčových bitiek. Na jeho území sa stále nachádzajú niektoré z najuctievanejších kláštorov srbskej pravoslávnej cirkvi.