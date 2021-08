EÚ vyzvala Lukašenka, aby prestal s represiami voči občanom Bieloruska

Na archívnej snímke z 9. júla 2021 bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas tlačovej konferencie v Minsku. Foto: TASR/AP

Brusel 8. augusta (TASR) - V predvečer prvého výročia sporných prezidentských volieb v Bielorusku Európska únia vyzvala Alexandra Lukašenka, aby prestal s represiami voči občanom svojej krajiny.Vo svojom vyhlásení to v nedeľu uviedol šéf európskej diplomacie Josep Borrell, ktorý upozornil, že Lukašenkovmu režimu hrozia nové sankcie EÚ." píše sa v texte, ktorý sa zmieňuje o "" pristátí lietadla spoločnosti Ryanair v máji a zneužívaní migrantov na politické účely.Borrellovo vyhlásenie v tejto časti naráža na fakt, že len v júli prekročilo hranicu z Bieloruska do Litvy, členského štátu EÚ, viac ako 2000 ilegálnych migrantov.EÚ i Litva sú toho názoru, že vláda v Minsku v tejto veci koná zámerne. Lukašenko totiž nedávno v reakcii na sankcie EÚ otvorene pohrozil, že umožní ľuďom z krajín ako Irak, Afganistan alebo Sýria, aby prekračovali hranice z Bieloruska do EÚ.Vo svojom vyhlásení Borrell pripomenul, že terčom Lukašenkovej represívnej politiky sa stala aj poľská menšina v Bielorusku.Vyhlásenie EÚ bolo zverejnené v predvečer prvého výročia prezidentských volieb v Bielorusku, za ktorých víťaza bol napriek podozreniam a obvineniam z volebných podvodov vyhlásený Lukašenko. Masové protesty proti sfalšovaniu výsledkov hlasovania Lukašenkov režim potlačil silou a v represiách voči opozícii a občianskym aktivistom pokračuje doteraz.EÚ na Bielorusko v uplynulých mesiacoch uvalila niekoľko balíkov sankcií. Šéf európskej diplomacie vo svojom vyhlásení z nedele avizuje, že zrušenie sankcií EÚ bude možné len vtedy, ak bieloruské orgány budú plne dodržiavať zásady demokracie a právneho štátu, rešpektovať povinnosti v oblasti ľudských práv a zastavia všetky represie.Bieloruský režim podľa Borrella musí "Borrell ubezpečil, že hneď, ako sa Bielorusko vydá na cestu demokratickej transformácie, je EÚ odhodlaná pomôcť jej stabilizovať hospodárstvo, reformovať inštitúcie, aby boli udržateľnejšie a demokratickejšie, vytvárať nové pracovné miesta a zlepšovať životnú úroveň ľudí, a to aj prostredníctvom komplexného plánu ekonomickej podpory až do výšky troch miliárd eur.Šéf diplomacie EÚ potvrdil jednotu Európskej únie v ďalšej podpore bieloruského ľudu - prostredníctvom poskytovania pomoci obetiam útlaku, podpory nezávislých médií a humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu.