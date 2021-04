EÚ vyzvala na okamžité prepustenie Navaľného

Príslušníci ruských poriadkových síl hliadkujú pred súdom, kde sa koná odvolacie konanie s ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným v Moskve 20. februára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Berlín 18. apríla (TASR) - Európska únia vyzvala v nedeľu na "okamžité a bezpodmienečné" prepustenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorého zdravotný stav sa rýchlo zhoršuje vo väzení v ruskej kolónii, kde už viac ako dva týždne drží protestnú hladovku.Únia zároveň - prostredníctvom šéfa svojej diplomacie Josepa Borrella - vyjadrila nad súčasným stavom Navaľného hlboké znepokojenie. Situáciou okolo Alexeja Navaľného sa budú zaoberať ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ na pondelkovom virtuálnom zasadnutí, uviedol Borrell vo vyhlásení.Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas predtým vyzval ruské úrady, aby Navaľnému bezodkladne poskytli adekvátne lekárske ošetrenie a prístup k lekárom, ktorým politik dôveruje. Maasov francúzsky rezortný kolega Jean-Yves Le Drian v tejto súvislosti varoval pred možnými novými sankciami voči Rusku.Rusko v nedeľu varovali aj USA. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan uviedol, že ak Navaľnyj zomrie, Moskva bude čeliť "následkom".Konkrétne opatrenia, ktoré by Washington v takom prípade podnikol, nateraz Sullivan zverejniť nechcel. Uviedol, len že americká administratíva zvažuje rôzne postihy a ak nejakým by v takom prípade určite pristúpila.Ruský veľvyslanec v Británii Andrej Kelin v nedeľu v rozhovore pre stanicu BBC uviedol, že ruské úrady Navaľného vo väzení "zomrieť nenechajú".povedal veľvyslanec. Dodal, že ak sa bude Navaľnyj správať normálneNavaľnyj vyhlásil 31. marca vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy protestnú hladovku, ktorou sa domáha adekvátnej lekárskej starostlivosti po tom, ako začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu končatiny. K takémuto kroku sa odhodlal prvýkrát v živote.Jeho lekári v sobotu informovali, že stav 44-ročného Navaľného je kritický a čoraz viac mu hrozí zlyhanie obličiek, pričom prakticky kedykoľvek u neho môže nastať zástava srdca a teda aj smrť. Na základe výsledkov testov, ku ktorým sa dostali, poukazovali na vysoké hodnoty draslíka v Navaľného krvi a jeho potrebu okamžitého náležitého ošetrenia.Navaľnyj si v Pokrove odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z podmienečného na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka.Najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov.