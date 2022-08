EÚ vyzvala na zníženie napätia po návšteve Pelosiovej na Taiwane

Brusel 3. augusta (TASR) - Európska únia v stredu vyzvala na zníženie napätia, ktoré vzniklo v súvislosti s návštevou predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane. O správe tlačovej agentúry Reuters informuje spravodajca TASR.



Hovorca Európskej komisie podľa Reuters uviedol, že exekutíva EÚ si želá vyriešiť napätý stav prostredníctvom dialógu a vyzýva na to, aby komunikačné kanály s Čínou zostali otvorené, čím sa má predísť prípadným nesprávnym pochopeniam situácie.



"EÚ má záujem na zachovaní mieru a status quo v Taiwanskom prielive," spresnil hovorca 27-členného eurobloku. A dodal, že EÚ podporuje mierové riešenie problémov medzi Taiwanom a Čínou. "Toto napätie by sa malo vyriešiť prostredníctvom dialógu. Mali by sa udržiavať vhodné komunikačné kanály, aby sa znížilo riziko chybných úsudkov," dodal hovorca.



Podľa jeho slov Európska únia zastáva "jasnú politiku jednej Číny", ktorá uznáva vládu Čínskej ľudovej republiky ako jedinú zákonnú vládu Číny, a zároveň podporuje rozvoj "priateľských vzťahov a úzku spoluprácu s Taiwanom".



Pelosiová v stredu večer miestneho času odcestovala z Taiwanu. Na jej kontroverznú návštevu tohto ostrovného štátu Čína zareagovala hrozbami a vojenskými cvičeniami. Peking vníma cesty zahraničných predstaviteľov na Taiwan ako prejav uznania nezávislosti ostrova. Pelosiovej cestu považuje za provokáciu a vyhráža sa, že USA za ňu "zaplatia". Washington sa snažil Peking uistiť, že politika Spojených štátov voči Taiwanu sa ani po tejto návšteve nemení.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)